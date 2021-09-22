Sem público? Allianz vira caldeirão na semifinal da Libertadores entre Palmeiras x Atlético-MG

Gritos de incentivo, faixas na arquibancada e muito barulho. Parece um jogo decisivo com 40 mil pessoas no estádio, mas era o Allianz Parque sem torcida no empate sem gols entre Palmeiras e Atlético-MG na ida das semifinais da Libertadores. Único time na semifinal da Libertadores a jogar sem público por conta da pandemia da Covid-19, o Alviverde transformou o estádio em um caldeirão na partida contra o Galo. Cânticos da torcida como 'Vamos ganhar porco', 'Palmeiras minha vida é você' e 'Sou Palmeiras sim, senhor' eram reproduzidos a exaustão pelos potentes alto falantes do Allianz
O som ficou ainda mais alto depois do pênalti perdido por Hulk, no final da primeira etapa, que deu um novo ânimo aos comandados de Abel Ferreira.
GALO OU VERDÃO? QUEM AVANÇA? SIMULE OS JOGOS DA LIBERTADORES Além disso, todo lance de perigo do Palmeiras levava ao grito de 'uuuhhh' da torcida 'virtual' no Allianz Parque, assim como toda a substituição do Alviverde, que rendia 'palmas virtuais'.
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A 'torcida real' também fez bonito na decoração das arquibancadas. Um mosaico com os dizeres 'De alma e coração' foi montado na parte superior, além da imagem da Taça Libertadores e do Palestra Itália com o ano de 2021, fazendo referência ao bicampeonato da competição. Agora, resta a torcida palmeirense esperar a volta, na próxima terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão. Vale lembrar que essa partida terá a presença da torcida atleticana. Qualquer empate com gols classifica o Palmeiras. Um novo 0 a 0 leva o resultado para os pênaltis, enquanto quem vencer, se classifica à final da Libertadores.