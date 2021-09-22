Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem público? Allianz vira caldeirão na semifinal da Libertadores entre Palmeiras x Atlético-MG
futebol

Sem público? Allianz vira caldeirão na semifinal da Libertadores entre Palmeiras x Atlético-MG

Som do estádio palmeirense reproduz cânticos da torcida e ajuda a transformar estádio vazio em ponto forte da equipe, que foi a única que jogou sem público na semifinal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 23:35

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 23:35

Crédito: Cesar Greco
Gritos de incentivo, faixas na arquibancada e muito barulho. Parece um jogo decisivo com 40 mil pessoas no estádio, mas era o Allianz Parque sem torcida no empate sem gols entre Palmeiras e Atlético-MG na ida das semifinais da Libertadores. Único time na semifinal da Libertadores a jogar sem público por conta da pandemia da Covid-19, o Alviverde transformou o estádio em um caldeirão na partida contra o Galo. Cânticos da torcida como 'Vamos ganhar porco', 'Palmeiras minha vida é você' e 'Sou Palmeiras sim, senhor' eram reproduzidos a exaustão pelos potentes alto falantes do Allianz
O som ficou ainda mais alto depois do pênalti perdido por Hulk, no final da primeira etapa, que deu um novo ânimo aos comandados de Abel Ferreira.
GALO OU VERDÃO? QUEM AVANÇA? SIMULE OS JOGOS DA LIBERTADORES Além disso, todo lance de perigo do Palmeiras levava ao grito de 'uuuhhh' da torcida 'virtual' no Allianz Parque, assim como toda a substituição do Alviverde, que rendia 'palmas virtuais'.
+ ATUAÇÕES: Palmeiras não cria, e Rony é um dos piores em empate com o Atlético-MG; veja as notas do LANCE!
A 'torcida real' também fez bonito na decoração das arquibancadas. Um mosaico com os dizeres 'De alma e coração' foi montado na parte superior, além da imagem da Taça Libertadores e do Palestra Itália com o ano de 2021, fazendo referência ao bicampeonato da competição. Agora, resta a torcida palmeirense esperar a volta, na próxima terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão. Vale lembrar que essa partida terá a presença da torcida atleticana. Qualquer empate com gols classifica o Palmeiras. Um novo 0 a 0 leva o resultado para os pênaltis, enquanto quem vencer, se classifica à final da Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados