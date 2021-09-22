Sem público? Allianz vira caldeirão na semifinal da Libertadores entre Palmeiras x Atlético-MG

Crédito: Cesar Greco

Gritos de incentivo, faixas na arquibancada e muito barulho. Parece um jogo decisivo com 40 mil pessoas no estádio, mas era o Allianz Parque sem torcida no empate sem gols entre Palmeiras e Atlético-MG na ida das semifinais da Libertadores. Único time na semifinal da Libertadores a jogar sem público por conta da pandemia da Covid-19, o Alviverde transformou o estádio em um caldeirão na partida contra o Galo. Cânticos da torcida como 'Vamos ganhar porco', 'Palmeiras minha vida é você' e 'Sou Palmeiras sim, senhor' eram reproduzidos a exaustão pelos potentes alto falantes do Allianz

O som ficou ainda mais alto depois do pênalti perdido por Hulk, no final da primeira etapa, que deu um novo ânimo aos comandados de Abel Ferreira.

GALO OU VERDÃO? QUEM AVANÇA? SIMULE OS JOGOS DA LIBERTADORES Além disso, todo lance de perigo do Palmeiras levava ao grito de 'uuuhhh' da torcida 'virtual' no Allianz Parque, assim como toda a substituição do Alviverde, que rendia 'palmas virtuais'.

+ ATUAÇÕES: Palmeiras não cria, e Rony é um dos piores em empate com o Atlético-MG; veja as notas do LANCE!