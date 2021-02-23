Sem pretensões? Corinthians ainda tem um objetivo a atingir no Campeonato Brasileiro

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

Sem chances de se classificar à pré-Libertadores e já promovido à próxima edição da Copa Sul-Americana, o Corinthians, em tese, seria um mero coadjuvante no duelo contra o Internacional, nesta quinta-feira (25), às 21h30, no Beira Rio, Porto Alegre, jogo que pode decidir o título do Brasileirão pelo Colorado, na última rodada do torneio.

Porém, se engana quem acha que o Timão não tem mais o que competir neste Brasileiro. Décimo colocado, o time de Parque São Jorge pode conseguir uma vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil de 2021, caso ultrapasse o Athletico-PR e termine o campeonato nacional na nona colocação. A edição de 2021 da Copa terá um novo formato a partir desta temporada. Os times que disputam a Libertadores, os campões da Série B e das copa Verde e do Nordeste, que entravam diretamente nas oitavas de final, entrarão apenas na terceira fase, bem como o nono colocado do Brasileiro e as equipes classificadas nas duas fases anteriores.

O torneio mais democrático do país também é o que mais paga em toda a América do Sul. Em 2020, o campeão pôde faturar até R$ 72,8 milhões, caso passasse por todas as fases - o que não é caso de Grêmio e Palmeiras, finalistas, mas que iniciaram na competição diretamente nas oitavas de final, já que disputaram também a Libertadores.

Para terminar o Brasileiro na nona colocação, o Corinthians terá que vencer o Inter e torcer para o Athletico-PR pelo menos empate contra o Sport. Se o Timão empatar com o Colorado, aí dependerá de uma derrota do Furacão diante do Leão da Ilha do Retiro.