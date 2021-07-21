Sem pressa, Corinthians aguarda Renato Augusto resolver situação na China; jogador quer 'sair bem'

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O torcedor do Corinthians talvez precisará esperar um pouco mais para a chegada de Renato Augusto. Embora o jogador já tenha conseguido sua liberação perante a Fifa por conta de salários atrasados, o desejo é sair bem do Beijing Guoan, da China. Enquanto isso, o clube aguarda desfecho sem pressa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista ao GE nesta quarta-feira, o meia revelou o carinho que tem pelo clube, pela cidade e pelo país. Motivo pelo qual ele quer evitar sair de lá pela "porta dos fundos", mesmo com seis meses sem receber salários.

- Foram cinco, quase seis anos no Beijing. Eu e minha família fomos muito felizes lá e não queria sair com problemas com ninguém, até porque tenho muito carinho, respeito pelo clube, pela cidade e pelo país - disse ao GE.Dessa forma, com a liberação da Fifa em mãos, Renato buscará chegar a um acordo amigável com o Beijing Guoan antes de assinar com um novo clube, que tende a ser o Corinthians, com o qual ele tem tudo apalavrado para ser o novo reforço para temporada, resta apenas resolver essa questão com os chineses.

Segundo apurou o LANCE!, os dirigentes do Alvinegro estão cientes do caso e não demonstram pressa para a resolução de Renato com o Beijing. Confiante no acerto com o jogador e sem querer entrar nessa negociação com os chineses, a diretoria vai aguardar o desfecho e respeitar o desejo do meia.