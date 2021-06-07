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Sem perder há 11 jogos no Brasileirão, Fluminense tem a maior invencibilidade da competição

Com a arrancada da temporada passada somada as duas partidas desta edição, o Tricolor acumula 7 vitórias e 4 empates, totalizando um aproveitamento de 75,75%...
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Publicado em 

07 jun 2021 às 17:46

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:46

Crédito: Fluminense segue embalado na temporada sob o comando do técnico Roger Machado (Lucas Merçon/FFC
O Fluminense conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2021 ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0, em São Januário. Com isso, somada a arrancada da temporada passada que garantiu a classificação para a Libertadores, o Tricolor alcançou a marca de 11 jogos sem perder na competição nacional, a maior invencibilidade do momento.
> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
A equipe não perde desde o dia 13 de janeiro, quando foi derrotada pelo Corinthians, fora de casa, pela 29ª rodada do Brasileirão passado. Com esse retrospecto, o time acumula 7 vitórias e 4 empates, totalizando um aproveitamento de 75,75%. Nesta edição, os comandados do técnico Roger Machado somam 4 pontos em dois jogos, na sexta posição.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
- Primeiro foi muito importante chegar no clube e pegar uma base muito bem formada do ano anterior com o Marcão e o Ailton. E começar a incluir gradativamente alguns conceitos através da metodologia de treino que gostaríamos de ver - disse Roger Machado na entrevista coletiva, e em seguida completou.
- Hoje eu consigo enxergar os conceitos principalmente em algumas fases do jogo, principalmente na de defender e atacar. Os princípios macros do jogo, quem ataca, como são as transições, encaixes para marcar, estrutura que adota, linha que vamos marcar. Isso tudo foi gradativamente. Foi pouco treino”, declarou Roger após a vitória sobre o Cuiabá - acrescentou.
O time volta a campo pelo Brasileirão no domingo, às 16h, diante do RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada. Antes disso, na quarta, decide uma vaga na próxima fase da Coa do Brasil também contra a equipe de Bragança Paulista, fora de casa. No primeiro jogo, o Tricolor venceu por 2 a 0, no Maracanã, e pode perder até por uma diferença de um gol que garante a vaga nas oitavas.
Confira a invencibilidade do Fluminense em Campeonatos Brasileiros
Fluminense 1 x 0 Sport - 30ª rodada - Brasileirão 2020;Coritiba 3 x 3 Fluminense - 31ª rodada - Brasileirão 2020;Fluminense 2 x 0 Botafogo - 32ª rodada - Brasileirão 2020;Fluminense 3 x 0 Goiás - 33ª rodada - Brasileirão 2020;Bahia 0 x 1 Fluminense - 34ª rodada - Brasileirão 2020;Fluminense 0 x 0 Atlético-MG - 35ª rodada - Brasileirão 2020;Ceará 1 x 3 Fluminense - 36ª rodada - Brasileirão 2020;Santos 1 x 1 Fluminense - 37ª rodada - Brasileirão 2020;Fluminense 2 x 0 Fortaleza - 38ª rodada - Brasileirão 2020;São Paulo 0 x 0 Fluminense - 1ª rodada - Brasileirão 2021;Fluminense 1 x 0 Cuiabá - 2ª rodada - Brasileirão 2021.

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