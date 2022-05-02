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Sem Paulinho, Corinthians divulga os relacionados para a partida contra o Deportivo Cali

Timão conta com o retorno de Robson Bambu para o duelo na Libertadores...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 16:14
O Corinthians divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Deportivo Cali-COL, que acontece às 21h desta quarta-feira (4), no estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, pela Libertadores. Os destaques vão para as ausências de Paulinho e Luan, e o retorno de Robson Bambu.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Corinthians, que faz homenagem a 2012
Paulinho saiu aos 26 minutos do primeiro tempo na vitória por 1 a 0 contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Em uma disputa normal na intermediária defensiva, o camisa 15 caiu para trás e o joelho fincou no gramado.
O meia do Timão chorou bastante após a queda e foi acolhido pelos seus companheiros na chegada ao banco de reservas. O jogador foi diretamente para o vestiário. O volante vai passar por exames nessa tarde e será reavaliado pelos médicos do clube para saber a gravidade da entorse no joelho direito.
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão na Libertadores
Quem também ficou de fora da lista de relacionados foi o meia Luan, por opção da comissão técnica. A última vez que ele foi relacionado para uma partida do Alvinegro foi no dia 20 de abril, no empate por 1 a 1 contra a Portuguesa-RJ, pela duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
Quem também não viaja para a Colômbia é o lateral-direito Rafael Ramos, titular na posição contra o Leão do Pici. O jogador chegou no clube após o prazo de inscrição para a fase de grupos da Libertadores, e só poderá jogar na competição caso o clube avance ao mata-mata.
Por outro lado, Robson Bambu voltou a figurar em uma lista de relacionados do Corinthians. O zagueiro concluiu o processo de transição física após sofrer uma lesão grau 1 no músculo reto anterior da coxa direita, antes da estreia no Brasileirão, contra o Botafogo. O atleta ficou afastado por três semanas e está à disposição da comissão técnica.
RELACIONADOS DO CORINTHIANS PARA O JOGO CONTRA O DEPORTIVO CALIGoleiros: Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e RobsonMeio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Renato Augusto, Roni, Willian e XavierAtacantes: Adson, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô, Júnior Moraes e Róger Guedes
Crédito: PaulinhoemaçãocontraoLeãodoPici(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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