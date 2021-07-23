Sem Oyama e Pedro Castro, Botafogo deverá ter dupla de volantes inédita contra o Confiança

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O técnico Enderson Moreira chegou ao Botafogo na última quarta-feira, mas já tem um problema para escalar o time titular. Isso porque Pedro Castro recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para Goiás por 2 a 0, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B, e está supenso.

> Você lembra quais foram os últimos dez técnicos do Botafogo?Para completar, Luís Oyama, volante que chegou a General Severiano nesta temporada e logo se firmou na posição, voltou a treinar, mas continua machucado. Dessa forma, é provável que o técnico Enderson Moreira seja forçado a escalar uma dupla de volantes inédita no meio campo do Botafogo para enfrentar o Confiança.

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Como opções, Enderson tem a disposição no elenco, hoje, os seguintes jogadores: Barreto, Kayque, Matheus Frizzo, Rickson e Ricardinho. Fora eles, o lateral-esquerdo Guilherme Santos já atuou improvisado como volante não só na última temporada, como também nesta. Barreto ganhou oportunidades com Marcelo Chamusca e, inclusive, chegou a figurar entre os titulares em algumas oportunidades. Assim, ele pode fazer dupla com Matheus Frizzo, que entrou no último jogo, contra o Goiás, e não comprometeu. O camisa 45 chegou a ser titular em parte do Campeonato Carioca, mas sofreu uma lesão e perdeu espaço.

Kayque está recuperado de lesão, mas só voltou a ser relacionado justamente contra o Goiás. Por sua vez, Ricardinho e Rickson já receberam diversas oportunidades entre os 11 iniciais, mas ainda não conseguiram se firmar no time titular.