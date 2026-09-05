Os alertas vermelhos na campanha de Lula e as armas que ele quer usar

"Eu acho que a campanha em que a gente vai conseguir ver alguma mudança vai ser a partir de 7 de setembro. O termômetro começa no dia 7 de setembro, que é quando as situações locais já estão acomodadas, as primeiras pesquisas já saíram e as pessoas passam a iniciar efetivamente o conhecimento e notam que estão numa eleição. Olhando as pesquisas espontâneas hoje, uma parcela muito grande do eleitorado ainda está alheia."