Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem opções no mercado, Coritiba vai manter Pachequinho até o fim do ano

De acordo com a repórter Nadja Mauad, a decisão do presidente Samir Namur não foi bem aceita no grupo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 15:52

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 15:52

Crédito: Divulgação/Coritiba
Ameaçado de rebaixamento, o Coritiba deu mais um sinal do momento tumultuado que vive dentro e fora das quatro linhas. O novo ‘problema’ do time paranaense é na escolha pelo novo técnico.> Como terminaria o Brasileirão se os resultados do 1º turno se repetissem? Veja simulação!
No último domingo, após o revés para o Sport, a diretoria mandou embora Rodrigo Santana e tentou a contratação de Mozart, que está em bom momento no CSA. Com a recusa do treinador, o jeito foi apostar em Pachequinho.
De acordo com a repórter Nadja Mauad, o presidente Samir Namur não quis ir atrás de outro comandante e definiu que o auxiliar fica no posto de interino nos dois últimos jogos de 2020.
Seus pares foram contra a ideia e até mesmo Paulo Pelaipe, homem forte do futebol do Coxa, chego a entregar o cargo, mas acabou convencido pelos jogadores de permanecer no clube.
>TABELA DO BRASILEIRÃO
Em meio a esse impasse, o Coritiba junta os cacos e tenta colocar a cabeça no lugar para os duelos contra o Botafogo e Atlético-MG, os últimos sob a gestão do presidente Samir Namur.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados