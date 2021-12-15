Sem ofertas, Corinthians está longe de alcançar meta prevista para venda de jogadores

Na última terça-feira (14), os diretores do Corinthians, Alessandro e Roberto de Andrade, falaram sobre as movimentações do clube no mercado da bola. Além de possíveis reforços, como Cavani e Paulinho, os dirigentes abordaram o assunto venda de jogadores. Segundo Roberto, não há nenhuma proposta para atletas considerados titulares do Corinthians. De acordo com o dirigente, a ideia é manter os jogadores da última temporada, para ter um time mais forte em 2022.

-Com relação a algum atleta titular do Corinthians, no momento, não existe proposta. A nossa ideia nessa janela é não se desfazer de nenhum atleta, almejamos brigar por todos os títulos e para isso, temos que ter uma equipe mais forte - disse o diretor.

Veja até quando vai o contrato de cada jogador do CorinthiansNo entanto, o Corinthians está longe de alcançar sua meta de venda de jogadores para esse ano. De acordo com o orçamento, no início do ano, o clube projetou R$ 70 milhões em negociações, mas essa quantia foi modificada para R$ 95,3 milhões em outubro. Até o momento, o Timão arrecadou R$ 13,8 milhões nesse quesito, ou seja, precisa de mais R$ 80 milhões até o fim do ano.

Vale destacar que a dívida total do clube continua próxima de R$ 1 bilhão. No último balancete divulgado, que contabiliza as informações até o fim de agosto, o valor da dívida acumulada estava em R$ 977,2 milhões. Essa quantia não engloba os valores devidos pelo Corinthians em relação ao seu estádio.