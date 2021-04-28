Sem novidades na equipe, Fluminense está escalado para o duelo contra o Santa Fé; veja o time

Crédito: Roger Machado optou por manter o time base que atuou contra o River. Lucas Merçon / Fluminense F.C

O Fluminense está escalado para o segundo jogo da Libertadores, às 21h (de Brasília), contra o Independiente Santa Fé (COL). Para a partida que será realizada no Estádio Centenário, na cidade de Armênia, Roger Machado optou por manter a base da equipe que jogou no empate em 1 a 1 contra o River Plate (ARG), na estreia da competição.

> Veja os grupos da Copa LibertadoresPortanto, o Flu terá Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Kayky e Fred.

Embora não tenha surpresas entre os titulares, o banco de reservas conta com novidades. Isso porque, o meia Ganso, que não havia sido relacionado contra o River - por opção técnica -, retorna ao elenco após a boa atuação contra o Madureira, pela última rodada da Taça Guanabara. Outro que poderá fazer sua estreia na Libertadores é Raúl Bobadilla: o atacante desfalcou o Tricolor na primeira rodada, por não ter sido inscrito a tempo.

O zagueiro Matheus Ferraz é mais um que está de volta. Após treinar normalmente nesta semana e ter sido titular contra o Madureira, o jogador fica a disposição de Roger pela primeira vez na competição. Vale ressaltar que contra o River, Ferraz ainda se recuperava de lesão no joelho.

Dentre os 29 relacionados, ficam fora do banco para o jogo: João Lopes, Pedro Rangel, Jefté, Frazan, Hudson e Lucca - os dois últimos foram titulares contra o Madureira.