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futebol

Sem Neto Moura, Pezzolano tem opções para escalar Cruzeiro pela Copa do Brasil

Volante, que já jogou a competição pelo Mirassol-SP, não pode encarar o Remo-PA...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2022 às 14:33
Nesta noite, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro encara o Remo, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Para se classificar, a equipe celeste, obrigatoriamente terá que vencer o jogo, já que perdeu a primeira partida, pelo placar de 2 a 1 - uma vitória simples do Cruzeiro leva a decisão da vaga para as penalidades.Para o confronto, o técnico estrelado, Paulo Pezzolano, terá o desfalque do volante Neto Moura, que já jogou a competição nesta temporada, defendendo o Mirassol-SP. Sendo assim, o uruguaio tem algumas opções de jogadores que podem ser parceiros de Willian Oliveira, no meio-campo.Recuperado de lesão, Fernando Canesin é o mais cotado para iniciar a partida. No entanto, Adriano, Miticov e Pedro Castro, "correm por fora" e também apareceram na lista de relacionados, divulgada nas redes sociais do clube.Fato é que, mais do que nunca, o Cruzeiro precisa da classificação. Além do prestígio, caso passe, o time embolsará mais R$ milhões como premiação, valor importante na realidade atual. Com ingressos esgotados, Ronaldo Nazário, dono da SAF celeste, será, hoje, mais um torcedor no estádio.
Crédito: Cruzeirotemquevencerpararevertervantagemealcançarclassificação-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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