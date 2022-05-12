Sem Neto Moura, Pezzolano tem opções para escalar Cruzeiro pela Copa do Brasil

Nesta noite, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro encara o Remo, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Para se classificar, a equipe celeste, obrigatoriamente terá que vencer o jogo, já que perdeu a primeira partida, pelo placar de 2 a 1 - uma vitória simples do Cruzeiro leva a decisão da vaga para as penalidades.Para o confronto, o técnico estrelado, Paulo Pezzolano, terá o desfalque do volante Neto Moura, que já jogou a competição nesta temporada, defendendo o Mirassol-SP. Sendo assim, o uruguaio tem algumas opções de jogadores que podem ser parceiros de Willian Oliveira, no meio-campo.Recuperado de lesão, Fernando Canesin é o mais cotado para iniciar a partida. No entanto, Adriano, Miticov e Pedro Castro, "correm por fora" e também apareceram na lista de relacionados, divulgada nas redes sociais do clube.Fato é que, mais do que nunca, o Cruzeiro precisa da classificação. Além do prestígio, caso passe, o time embolsará mais R$ milhões como premiação, valor importante na realidade atual. Com ingressos esgotados, Ronaldo Nazário, dono da SAF celeste, será, hoje, mais um torcedor no estádio.