Sem negócio: Nome do argentino Benítez chega ao Fluminense, mas meia deve seguir no Vasco

Depois do rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro, o nome do meia Martín Benítez chegou à mesa do Fluminense. O nome não foi descartado por completo, mas, num primeiro momento, não empolgou o departamento de futebol, até por não ser uma prioridade do clube neste momento. A informação foi dada inicialmente pelo Esporte News Mundo e confirmada pelo LANCE!.O L! apurou que apurou que é do interesse do atleta continuar em São Januário. O argentino é só mais um dos vários que são sugeridos ou oferecidos ao Tricolor. Para o setor de criação do meio-campo, o time de Roger Machado tem atualmente Nenê, Michel Araújo, Paulo Henrique Ganso e Nenê, além de outros nomes que vem surgindo na base e podem se destacar ao longo do Carioca.