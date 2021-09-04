Sem Navarro, Rafael Moura deve ganhar primeira chance como titular desde que chegou ao Botafogo

Crédito: Vitor Silva / Botafogo

Ele terá uma chance de provar que ainda tem a força. Sem Rafael Navarro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Botafogo deve ter uma novidade para guiar o sistema ofensivo diante do Remo, neste sábado às 19h30, no Estádio Baenão, pela 23ª rodada da Série B: Rafael Moura. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

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O camisa 9, contratado pelo Botafogo em junho visando a disputa do Campeonato Brasileiro, deve iniciar uma partida pela primeira vez desde que chegou ao clube.

Até aqui, Rafael Moura disputou 18 dos 22 jogos que o Alvinegro realizou na competição nacional - todos, obviamente, saindo do banco de reservas. A média do atacante é de participar por 17 minutos de uma partida. Ou seja, se somar tudo isto, He-Man tem a minutagem de três partidas completas e um pouco mais.Agora, a tendência é que tempo não seja problema. Afinal de contas, o atacante tem sido parte fundamental para o esquema do treinador Enderson Moreira. Sem Rafael Navarro, a equipe perde em mobilidade e jogo fora da área, mas ganha, com a chegada de He-Man, presença aérea e jogo de pivô.

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