Sem Moccelin, Umberto Louzer relaciona 22 atletas para encarar o Botafogo-SP

Na briga pelo acesso, a Chapecoense volta a campo no próximo sábado, quando visita o Botafogo-SP pela 33ª rodada da Série B, na Arena Santa Cruz.
De olho no confronto, o técnico Umberto Louzer relacionou 22 atletas para o confronto e a principal ausência é Paulinho Moccelin, que foi flagrado em festa no último fim de semana e acabou ‘punido’ pelo seu ato.
Após 32 jogos, a Chape está na liderança da Série B, com 63 pontos, mesmo desempenho do América-MG, que divide a ponta.
+ R10 no Flamengo, Imperador no Corinthians… Veja reforços que chegaram há uma década no futebol brasileiro
Veja a provável escalação: João Ricardo; Ezequiel, Felipe Santana, Derlan e Matheus Ribeiro; Willian Oliveira, Anderson Leite e Denner; Aylon, Mike e Anselmo Ramon.