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Sem Messi e Neymar, Uefa divulga nome de concorrentes ao prêmio de melhor jogador da Europa

Jorginho e Kanté foram decisivos na conquista do título de Champions League dos Blues, enquanto De Bruyne foi protagonista do título da Premier League com o Manchester City...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 12:09

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 12:09
Crédito: Jorginho, Kanté e De Bruyne concorrem ao prêmio de melhor jogador da Uefa (Montagem LANCE!
Jorginho, Kanté e Kevin de Bruyne disputam o prêmio de melhor jogador da Uefa da última temporada. A coroação irá acontecer no próximo dia 26 de agosto, em Istambul, data em que se celebrará também o sorteio da fase de grupos da Champions League.Jorginho talvez seja considerado por muitos torcedores como o grande protagonista da campanha do Chelsea rumo ao título da Champions League. Além da presença em campo, o meia encerrou sua participação na Champions League como artilheiro dos Blues e conquistou a Eurocopa com a Itália, sendo um forte candidato a vencer o prêmio.
> Veja a tabela da Champions League
Por outro lado, Kanté, seu companheiro de clube, não possui números vistosos quando se trata de gols ou assistências até por conta de sua função no campo. No entanto, o francês realizou uma temporada de ressurgimento após 2019/2020 ser marcada por muitas lesões. O volante dominou o setor por onde atuava e contribuiu para que o Chelsea tivesse uma das defesas menos vazadas da Europa.
Já Kevin de Bruyne foi o grande protagonista do Manchester City. O belga conquistou os títulos da Premier League, Copa da Liga Inglesa e foi o grande condutor para que a equipe do técnico Pep Guardiola conseguisse chegar em sua primeira final de Champions League.
Técnicos do ano
Na premiação de melhor treinador da temporada na Europa, Thomas Tuchel, Pep Guardiola e Roberto Mancini disputam a conquista. O alemão foi o grande responsável pela virada de chave na temporada do Chelsea, enquanto o catalão mostrou regularidade ao longo do ano e o italiano conquistou a Eurocopa de forma invicta.

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