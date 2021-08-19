Sem Messi e Neymar, Uefa divulga nome de concorrentes ao prêmio de melhor jogador da Europa

Crédito: Jorginho, Kanté e De Bruyne concorrem ao prêmio de melhor jogador da Uefa (Montagem LANCE!

Jorginho, Kanté e Kevin de Bruyne disputam o prêmio de melhor jogador da Uefa da última temporada. A coroação irá acontecer no próximo dia 26 de agosto, em Istambul, data em que se celebrará também o sorteio da fase de grupos da Champions League.Jorginho talvez seja considerado por muitos torcedores como o grande protagonista da campanha do Chelsea rumo ao título da Champions League. Além da presença em campo, o meia encerrou sua participação na Champions League como artilheiro dos Blues e conquistou a Eurocopa com a Itália, sendo um forte candidato a vencer o prêmio.

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Por outro lado, Kanté, seu companheiro de clube, não possui números vistosos quando se trata de gols ou assistências até por conta de sua função no campo. No entanto, o francês realizou uma temporada de ressurgimento após 2019/2020 ser marcada por muitas lesões. O volante dominou o setor por onde atuava e contribuiu para que o Chelsea tivesse uma das defesas menos vazadas da Europa.

Já Kevin de Bruyne foi o grande protagonista do Manchester City. O belga conquistou os títulos da Premier League, Copa da Liga Inglesa e foi o grande condutor para que a equipe do técnico Pep Guardiola conseguisse chegar em sua primeira final de Champions League.

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