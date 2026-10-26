Veja os duelos das semifinais da Libertadores Feminina

A Libertadores Feminina conheceu todos os semifinalistas, das quatro classificadas duas são equipes brasileiras. Enquanto o Corinthians goleou o Indepediente Dragonas por 5 a 0, o Cruzeiro venceu o Libertad por 3 a 0 e seguem na briga pela taça.
Corinthians e Santa Fe farão a primeira semifinal. Neste domingo (25), as Brabas golearam o Independiente Dragonas por 5 a 0. Já o Santa Fe eliminou o Palmeiras nos pênaltis após empate em 2 a 2.
Do outro lado da chave, o Cruzeiro bateu o Libertad por 3 a 0 e também cravou vaga adiante. O adversário será o Olimpia, que venceu o Deportivo Cali por 1 a 0. Os dois jogos aconteceram neste domingo.
As semifinais estão marcadas para quarta-feira (28). Já a grande final acontecerá no dia 31, assim como a partida de definição do terceiro colocado.
A Libertadores Feminina começou no dia 16, em Quito, no Equador. As partidas estão sendo realizadas em dois estádios (Banco Guayaquil e Casa Blanca), ambos na capital equatoriana. Times brasileiros ficaram com o título em 14 das 17 edições.