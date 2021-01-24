Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem Messi, Barcelona derrota o Elche e segue em terceiro na La Liga

Argentino cumpriu suspensão, mas o Barça não sentiu a sua falta e fez 2 a 0 fora de casa...

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 14:09

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
O Barcelona não sentiu a ausência de Lionel Messi e derrotou o Elche, fora de casa, por 2 a 0, neste domingo, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram anotados por De Jong e Riqui Puig. O craque argentino não pôde jogar pois cumpriu o segundo e último jogo de suspensão após ser expulso na final da Supercopa, no último domingo.
O lance que inaugurou o placar foi aos 38 do primeiro tempo: Braithwaite cruzou para Griezmann, González cortou mal e ia fazendo um gol contra, mas o holandês De Jong marcou em cima da linha e deixou a sua marca. No final do segundo tempo, aos 43, De Jong apareceu de novo e cruzou na medida para Riqui Puig fazer de cabeça: 2 a 0.
Com o resultado, o Barcelona segue em terceiro lugar, com 37 pontos. O G4 tem ainda Atlético de Madrid (44), Real Madrid (40) e Sevilla (36). Desses quatro, três somam 19 jogos e apenas os líderes têm 17, e "pagarão" um ainda neste domingo, em casa, contra o Valencia. Já o Elche é o penúltimo, com 17 pontos.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados