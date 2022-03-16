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Sem Matheus Barbosa, Vasco está definido para enfrentar o Flamengo; veja a escalação e onde assistir

O Cruz-Maltino foi escalado por Zé Ricardo, que decidiu colocar dos laterais pela direita com Weverton mais à frente. Com dores na panturrilha, Matheus Barbosa é desfalque...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 19:07

Publicado em 16 de Março de 2022 às 19:07

As semifinais do Carioca terão seu pontapé inicial nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã. Nele, Vasco e Flamengo medem forças no jogo de ida visando uma vaga na decisão. O Cruz-Maltino foi escalado pelo técnico Zé Ricardo, que decidiu pela manutenção de Zé Gabriel no meio de campo. Com dores na panturrilha esquerda, Matheus Barbosa desfalca a equipe. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Gigante da Colina derrotou o Resende no último domingo com um time repleto de reservas. Alguns nomes deixaram boa impressão no comandante e o esquema montado também agradou. Na Taça Guanabara, o time de São Januário ficou com a terceira colocação, enquanto os Rubro-Negros terminaram na segunda posição.
Na lateral, Léo Matos será o titular desta noite, enquanto Weverton atuará mais a frente segundo a escalação divulgada. Cabe salientar que foi por este setor que o Vasco mais sofreu defensivamente desde o início da temporada. A dobra de laterais na direita é um recurso já utilizado por Zé Ricardo ao longo de sua carreira.
A escalação do Vasco no duelo contra o Flamengo é: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Weverton, Nene e Gabriel Pec; Raniel.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Onde assistir: Cariocão Play, Fla TV+, Eleven Sports, OneFootball, perfis no Twitch e Youtube e Tempo Real do LANCE!
Crédito: RanieléaesperançadegolsdoVasconoclásicocontroFlamengodestaquarta-feira(RafaelRibeiro/Vasco

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