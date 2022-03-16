Sem Matheus Barbosa, Vasco está definido para enfrentar o Flamengo; veja a escalação e onde assistir

As semifinais do Carioca terão seu pontapé inicial nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã. Nele, Vasco e Flamengo medem forças no jogo de ida visando uma vaga na decisão. O Cruz-Maltino foi escalado pelo técnico Zé Ricardo, que decidiu pela manutenção de Zé Gabriel no meio de campo. Com dores na panturrilha esquerda, Matheus Barbosa desfalca a equipe. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Gigante da Colina derrotou o Resende no último domingo com um time repleto de reservas. Alguns nomes deixaram boa impressão no comandante e o esquema montado também agradou. Na Taça Guanabara, o time de São Januário ficou com a terceira colocação, enquanto os Rubro-Negros terminaram na segunda posição.