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Sem Martinelli, veja as opções de Marcão em rodada decisiva para o Fluminense

Jovem volante tem uma entorse no tornozelo e tem poucas chances de ter condições de jogo na próxima quinta-feira, contra o Fortaleza...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 17:42
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense deve perder um importante jogador para a última rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Martinelli teve uma entorse no tornozelo esquerdo e está praticamente descartado do jogo com o Fortaleza, nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. A dúvida que fica é: quem deve ser escalado pelo técnico Marcão para o duelo decisivo.
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No empate contra o Santos, o escolhido para a vaga de Martinelli foi o veterano Hudson. Ele vinha sendo titular antes do jovem, mas acabou perdendo a vaga com o ótimo desempenho da cria de Xerém. Com isso, é o favorito para assumir o meio-campo ao lado de Yago Felipe e Nenê. A última vez que ele foi titular foi na vitória por 3 a 0 contra o Goiás, quando Yago estava suspenso. Na ocasião, ele deu proteção ao meio e foi elogiado.
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Yuri é outra alternativa do elenco. Bastante criticado, era ele quem atuava na posição que Martinelli está hoje, protegendo mais a defesa. O último jogo como titular foi a goleada sofrida para o Corinthians por 5 a 0, em 13 de janeiro. Desde então só saiu do banco no jogo com o Santos, quando entrou na vaga de Lucca já nos minutos finais.Caso Marcão opte por manter o time com um moleque de Xerém, outra opção seria o jovem André. O meio-campista atuou em jogos do Sub-20 e o time de Aspirantes ao longo da temporada, onde teve destaque, e ganhou 11 oportunidades no elenco principal, somando 278 minutos. Ele vem sendo acionado já na reta final das partidas e foi titular duas vezes.
Desde a saída de Dodi, que decidiu por não renovar o contrato no fim do ano passado, o Fluminense vinha tentando reencontrar uma boa formação para o meio de campo. A acensão de Martinelli resolveu essa dificuldade, dando a segurança defensiva que Marcão tanto buscava desde que assumiu o time. Sem o jovem, o Tricolor perde uma peça importante para o jogo que decidirá o futuro da próxima temporada.
O Flu entra em campo nesta quinta-feira, no Maracanã, às 21h30, contra o Fortaleza. O único resultado que interessa para garantir a vaga no G4 do Brasileirão é a vitória em casa e um tropeço do São Paulo contra o Flamengo, no Morumbi.

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