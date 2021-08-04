Sem Marinho e Luiz Felipe, Santos treina de olho na Juazeirense

O Santos realizou um treino na manhã desta terça-feira (3), no CT da Chapecoense, em Chapecó, para o confronto desta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, o time da Vila Belmiro saiu vencedor por 4 a 0.O principal desfalque do time deve ser o atacante Marinho, que ainda se recupera de dores no reto femoral. O camisa 11 também ficou de fora da partida contra a Chapecoense cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Fernando Diniz chegou a cogitar a viagem do jogador para Juazeiro, o que não deve acontecer.