Sem Marinho e Luiz Felipe, Santos treina de olho na Juazeirense

O Santos realizou um treino na manhã desta terça-feira (3), no CT da Chapecoense, em Chapecó, para o confronto desta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, o time da Vila Belmiro saiu vencedor por 4 a 0.O principal desfalque do time deve ser o atacante Marinho, que ainda se recupera de dores no reto femoral. O camisa 11 também ficou de fora da partida contra a Chapecoense cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Fernando Diniz chegou a cogitar a viagem do jogador para Juazeiro, o que não deve acontecer.
Danilo Boza, Camacho e Moraes já disputaram a Copa do Brasil anteriormente por Mirassol e Corinthians, respectivamente. O trio fica de fora dessa competição pelo Santos de acordo com o regulamento da Copa do Brasil 2021.O lateral Moraes, inclusive, está de volta aos treinos após sentir um incômodo durante o primeiro tempo da partida contra o Bragantino e pediu para ser substituído. Felipe Jonatan ganhou a vaga e vem sendo titular na equipe de Fernando Diniz.