Sem Maracanã, Flamengo transfere jogo com o Sport para Volta Redonda

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

A CBF anunciou nesta sexta-feira a mudança do local da partida entre Flamengo e Sport, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes marcado para o Maracanã, o duelo será disputado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A data e o horário foram mantidos: 15 de agosto, às 16h (de Brasília).

+ Maracanã ficará inutilizado por 18 dias para melhorar as condições do gramado; piso híbrido é estudado O motivo da alteração é a reforma no gramado do Maracanã, que o deixará inutilizado entre os dias 13 e 18 de agosto. A condição do gramado do estádio tem sido alvo de críticas de jogadores e treinadores, e a ideia da administração é recuperá-lo para o restante da temporada.

A partida contra o Sport é a única do Flamengo que precisará ser realocada. Antes da reforma, o Rubro-Negro recebe o Internacional no próximo domingo, pela 15ª rodada do Brasileiro. Em seguida, pela Libertadores, o clube optou por mandar o jogo contra o Olímpia no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 18, em função da possibilidade de receber torcedores.

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