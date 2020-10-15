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futebol

Sem Luxemburgo, Palmeiras troca de treinador pelo sétimo ano seguido

Último técnico que finalizou uma temporada completa no comando do Verdão foi Gilson Kleina em 2013...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 08:00
Crédito: Fabio Menotti
Com a queda de Vanderlei Luxemburgo, Conforme noticiado em primeira mão pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA, após a derrota por 3 a 1 para o Coritiba no Allianz parque, o Palmeiras seguirá sem conseguir manter o mesmo técnico durante uma temporada completa pelo sétimo ano seguido.
A última vez que um treinador iniciou e completou uma temporada no Verdão foi em 2013, quando Gilson Kleina comandou o Alviverde na campanha do título da Série B.
Desde então, dois presidentes e três diretores de futebol passaram pelo Verdão, e nenhum deles conseguiu manter um trabalho de janeiro a dezembro no comando técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras.Felipão chegou a permanecer por mais de um ano no cargo entre 2018 e 2019, entretanto, chegou para substituir Roger Machado com a temporada em andamento e foi demitido na metade do ano seguinte.
Maurício Galiotte busca agora o oitavo técnico de sua gestão, com a esperança de entregar um projeto de longo prazo para o próximo presidente do Palmeiras, em 2021.
Relembre todos os técnicos que passaram pelo Palmeiras desde 2014:
2014: Gilson Kleina, Ricardo Gareca e Dorival Júnior2015: Oswaldo de Oliveira e Marcelo Oliveira2016: Marcelo Oliveira e Cuca2017: Eduardo Baptista, Cuca e Alberto Valentim2018: Roger Machado e Luiz Felipe Scolari2019: Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes2020: Vanderlei Luxemburgo

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