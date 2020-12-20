Sem Luccas Claro, Fluminense pode recorrer a jovens da base na zaga

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Luccas Claro para enfrentar o São Paulo, no próximo dia 26, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como Digão deixou o clube, o técnico Marcão tem disponíveis apenas Nino e Matheus Ferraz para o setor. Portanto, alguns jovens da base podem aparecer entre os relacionados do duelo contra o líder da competição, às 21h, no Maracanã. Algumas alternativas, todos no Sub-23, são Luan Freitas, Frazan e Higor.

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Com multa chegando a 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões), Luan é titular no time Sub-23 do Flu e considerado uma das grandes promessas de sua geração. Ele já ficou seis vezes no banco de reservas do profissional, mas ainda não estreou. O jovem de 19 anos tem passagens por Seleções de base e nesta temporada fez 15 jogos entre Copinha, Brasileirão de Aspirantes e Carioca, marcando um gol.

Outro que vem sendo titular no time que era treinado por Marcão é Higor, que renovou recentemente o vínculo até o fim de 2021. O jovem de 21 anos chegou ao Tricolor em 2018 e foi titular do Sub-20. Neste ano, foi integrado ao Sub-23 e disputou nove dos 12 jogos até agora. Ele já ficou seis vezes no banco de reservas, mas também não estreou pelo profissional.

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Por fim, Frazan. Aos 24 anos, ele vinha se consolidando no grupo principal, mas sofreu uma grave lesão ainda na pré-temporada e precisou passar por cirurgia no joelho direito que o tirou de boa parte do ano. O primeiro jogo do zagueiro em 2020 aconteceu no início de novembro, também pelo Sub-23, onde trabalha para recuperar o ritmo de jogo. O jogador chegou a subir para o grupo principal e esteve relacionado contra Red Bull Bragantino e Athletico-PR, mas não entrou. Ele soma cinco jogos e um gol.