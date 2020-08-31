Sem lesão, Gabigol fica à disposição de Dome para partida contra o Bahia

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O retorno do Flamengo ao Ninho do Urubu, nesta segunda-feira, veio acompanhado de uma boa notícia: o atacante Gabriel Barbosa, que havia sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo diante do Santos, no domingo, se reapresentou sem dores e, reavaliado pelo departamento médico, não é mais preocupação para a sequência do time no Campeonato Brasileiro. O camisa 9 fica à disposição de Domènec Torrent para o jogo contra o Bahia, na quarta.

Por outro lado, Diego Alves e Bruno Henrique passaram por exames e tiveram problemas constatados. O goleiro teve diagnosticada uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo, enquanto no atacante foi constatado um edema ósseo no joelho direito. Assim, a dupla deve ficar de fora da partida em Pituaçu.