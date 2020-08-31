Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem lesão, Gabigol fica à disposição de Dome para partida contra o Bahia

Diego Alves e Bruno Henrique, por outro lado, tiveram problemas apontados por exames...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 16:03
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O retorno do Flamengo ao Ninho do Urubu, nesta segunda-feira, veio acompanhado de uma boa notícia: o atacante Gabriel Barbosa, que havia sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo diante do Santos, no domingo, se reapresentou sem dores e, reavaliado pelo departamento médico, não é mais preocupação para a sequência do time no Campeonato Brasileiro. O camisa 9 fica à disposição de Domènec Torrent para o jogo contra o Bahia, na quarta.
Por outro lado, Diego Alves e Bruno Henrique passaram por exames e tiveram problemas constatados. O goleiro teve diagnosticada uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo, enquanto no atacante foi constatado um edema ósseo no joelho direito. Assim, a dupla deve ficar de fora da partida em Pituaçu.
O substituto imediato de Diego Alves é César, que já entrou no decorrer da partida contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro. Para substituir Bruno Henrique - que, além da lesão, cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido - o técnico espanhol tem uma série de opções. Os treinos desta segunda e terça-feira servirão para o treinador definir a equipe titular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados