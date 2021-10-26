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futebol

Sem lei do ex? Grêmio não pretende utilizar Borja contra o Palmeiras

Se o atacante entrar em campo contra o Maior Campeão Nacional, a equipe gaúcha terá de pagar uma multa ao Verdão
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LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 10:00

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O atacante Borja está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo e pode voltar a atuar pela equipe do Grêmio. O jogador, no entanto, não deve ser relacionado para a partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, pois, para isso, a equipe gaúcha teria de pagar uma quantia que, para o clube, é considerada muito alta. A informação foi divulgada pelo portal ‘GZH’.O atacante retornou ao Brasil em 2021, depois de jogar e se destacar no Júnior Barranquilla, da Colômbia. No Verdão, não recebeu oportunidades e foi rapidamente emprestado ao Tricolor.
No vínculo com os gaúchos, no entanto, há uma cláusula que o impede de entrar em campo contra o Maior Campeão Nacional. Se isso acontecer, o Grêmio terá de pagar uma multa, cujo valor não foi divulgado.
Com isso, o Borja não deve estar à disposição de Vagner Mancini para o confronto contra o Palmeiras, que ocorre no próximo domingo (31), às 16h (horário de Brasília).
Antes disso, o Verdão enfrenta, nesta segunda-feira (25), o Sport, às 21h30 (horário de Brasília).

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