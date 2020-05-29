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futebol

Sem jogos há 75 dias, Flamengo vê números de sócios abaixo de 100 mil

Programa Nação Rubro-Negra em queda: clube já perdeu cerca de 20 mil sócios-torcedores...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 17:00

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 17:00

Crédito: Paula Reis / Flamengo
A paralisação do futebol no Brasil por conta da pandemia do coronavírus está impactando diretamente as finanças do Flamengo. Sem entrar em campo por mais de 75 dias - a última partida foi em 14 de março -, o clube vê, nesta sexta-feira, o número de sócios-torcedores cair para menos de 100 mil. O site oficial do programa "Nação Rubro-Negra" aponta 99.922 associados até esta tarde.
No mês de março, o clube contava com cerca de 120 mil sócios-torcedores.
O LANCE! já publicou uma análise de como a pandemia do coronavírus, com a suspensão dos jogos, por impactar nas finanças do clube da Gávea. Os R$ 204 milhões no orçamento com "Sócio Torcedor/Bilheteria/Estádio" representam, por exemplo, 24% da receita bruta total prevista pelo Flamengo para 2020.
Em abril, a diretoria do Flamengo publicou o "Manifesto Sócio Torcedor" em seus canais, o qual também foi enviado aos associados, e fazia um apelo aos rubro-negros: "Continue jogando junto". A produção, com imagens da torcida e time em 2019 e 2020, destacava o papel da Nação nas conquistas recentes.
A direção ainda não sinalizou nenhuma mudança nos benefícios do programa, e mantém o discurso de que tudo será entregue como previsto, declarou Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo.E MAIS:Show de Adílio e despedida de Zico: tri do Flamengo completa 37 anos'Vem, Amazon': Flamengo prevê aumento de receitas com patrocíniosPet em 2001 ou Gabigol em 2019? O ídolo sérvio compara as emoções E MAIS:

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