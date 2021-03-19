Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem jogos e com retornos, Palmeiras tem maior sequência para treinar desde julho do ano passado
futebol

Sem jogos e com retornos, Palmeiras tem maior sequência para treinar desde julho do ano passado

Parte do elenco que está em recesso se reapresenta nesta sexta-feira (19), na Academia de Futebol. Paralisação do estadual dá tempo para comissão técnica trabalhar o time...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 07:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras deu folga para parte do elenco logo depois do título da Copa do Brasil em uma programação montada pela comissão técnica para dar descanso ao grupo em razão da maratona de jogos.A primeira leva de atletas que ganhou folga retorna nesta sexta-feira (19) para a Academia de Futebol. Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian serão submetidos a exames da Covid-19. O retorno para os treinamentos está previsto para sábado (20).
> Confira e simule a tabela do Paulistão
Já o segundo grupo, composto por: Jailson, Mayke, Emerson Santos, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, tem recesso programado para a partir de segunda-feira (22) até primeiro de abril.
> Relembre as camisas do Palmeiras feitas pela Puma
A comissão técnica fará alguns ajustes, uma vez que a paralisação do Campeonato Paulista fará com que o time tenha o maior período sem jogos desde o retorno do futebol, em 22 de julho do ano passado. Por conta da paralisação do estadual, os confrontos contra São Bento e São Paulo foram adiados.Vale lembrar que de julho para cá o Palmeiras entrou em campo 66 vezes e faturou os títulos do Paulista, Libertadores e Copa do Brasil. Em abril, a equipe de Abel Ferreira – que segue ao lado da família em Portugal – tem duas decisões pela frente. Encara o Defensa y Justicia, da Argentina, nos dias 7 e 14. No meio das partidas pela Recopa Sul-Americana, enfrenta o Flamengo, dia 11 em Brasília, pela Supercopa do Brasil.
O elenco volta a treinar na Academia de Futebol nesta sexta-feira (19), às 16h (horário de Brasília) sob o comando do auxiliar João Martins.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados