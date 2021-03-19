Sem jogos e com retornos, Palmeiras tem maior sequência para treinar desde julho do ano passado

O Palmeiras deu folga para parte do elenco logo depois do título da Copa do Brasil em uma programação montada pela comissão técnica para dar descanso ao grupo em razão da maratona de jogos.A primeira leva de atletas que ganhou folga retorna nesta sexta-feira (19) para a Academia de Futebol. Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian serão submetidos a exames da Covid-19. O retorno para os treinamentos está previsto para sábado (20).

A comissão técnica fará alguns ajustes, uma vez que a paralisação do Campeonato Paulista fará com que o time tenha o maior período sem jogos desde o retorno do futebol, em 22 de julho do ano passado. Por conta da paralisação do estadual, os confrontos contra São Bento e São Paulo foram adiados.Vale lembrar que de julho para cá o Palmeiras entrou em campo 66 vezes e faturou os títulos do Paulista, Libertadores e Copa do Brasil. Em abril, a equipe de Abel Ferreira – que segue ao lado da família em Portugal – tem duas decisões pela frente. Encara o Defensa y Justicia, da Argentina, nos dias 7 e 14. No meio das partidas pela Recopa Sul-Americana, enfrenta o Flamengo, dia 11 em Brasília, pela Supercopa do Brasil.