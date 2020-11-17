Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem jogar há quase um ano, Dodô terá novo embate jurídico com o Cruzeiro no dia 24 de novembro
futebol

Sem jogar há quase um ano, Dodô terá novo embate jurídico com o Cruzeiro no dia 24 de novembro

O lateral-esquerdo quer que seu contrato com o clube seja reativado para receber os valores que julga ter direito...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 20:36
Crédito: Dodô tem mantido a forma com um preparador físico. Seu último jogo foi contra o Palmeiras, em 2019-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Cruzeiro e o lateral esquerdo Dodô terão mais um encontro na Justiça na próxima semana por um processo que se arrasta desde março. O lateral pediu em sua ação contra a Raposa que que o clube cumpra um acordo feito ainda na gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá, que prometeu um novo vínculo até dezembro de 2023, tendo pagamentos de R$ 8,8 milhões só em luvas, se Dodô fizesse três partidas ou o Cruzeiro fizesse 15 pontos no Campeonato Brasileiro de 2019. Em primeira instância, o jogador conseguiu sair vitorioso, mas a Raposa conseguiu liminar a seu favor e o caso foi para a segunda instância da Justiça do Trabalho. A nova audiência será no dia 24 de novembro. Dodô está sem jogar a quase um ano e para manter a forma, vem trabalhando com um preparador físico. Dodô estava emprestado pela Sampdoria, da Itália, no ano passado, vindo com uma cláusula de obrigatoriedade de compra pelo Cruzeiro no fim do ano, além do novo contrato. Todavia, após a saída de Wagner Pires e sua diretoria, o conselho gestor revisou o acordo com o lateral e entendeu que não havia obrigação do clube azul em cumprir as promessas da antiga diretoria. Após boa temporada no Santos em 2018, Dodô não repetiu as boas atuações e ficou a maior parte do ano no banco de reservas. Foram 28 jogos e um gol marcado com a camisa celeste.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados