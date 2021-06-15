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Sem jogar desde outubro, Mantuan inicia transição física no Corinthians

Meia rompeu o ligamento do joelho durante treino com a Seleção Brasileira Sub-20 há oito meses e está cada vez mais perto de voltar a jogar...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 19:13

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 19:13

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O meia Gustavo Mantuan iniciou o seu período de transição física no Corinthians nesta terça-feira (15).
O jogador, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto participava de um jogo-treino com a Seleção Brasileira Sub-20, em outubro do ano passado, esteve presente no gramado do CT Joaquim Grava nesta terça-feira (15), durante a preparação do elenco corintiano para o confronto diante do Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (16), às 20h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! Cria da base no Timão, o atleta de 19 anos possui um histórico delicado de lesões, tendo sido a mais recente a terceira da sua curta carreira. Na época, o camisa 31 viva a sua melhor fase como profissional, tendo, inclusive, marcado o seu primeiro gol dias antes de romper o ligamento, na vitória corintiana por 2 a 1 contra o Vasco, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Brasileirão do ano passado.
Ainda que tenha iniciado a transição, o retorno de Mantuan não será imediato. O jogador, a partir de agora, fará um trabalho específico com o Departamento Físico do Corinthians para recuperar a condição de jogo, já que está há mais de oito meses sem disputar uma partida.

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