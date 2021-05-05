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Sem Helinho e Ryller, confira a provável escalação do Bragantino contra o Talleres

Depois de ser goleado no Equador pelo Emelec-EQU, time de Maurício Barbieri tenta se manter perto da liderança no Grupo G da Sul-Americana...
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Publicado em 

05 mai 2021 às 15:56

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 15:56

Crédito: Atacante está fora por dores na região do calcanhar (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Na noite dessa quarta-feira (5), o Bragantino joga pela segunda vez na Copa Sul-Americana dentro de seus domínios onde recebe, valendo a terceira rodada do Grupo G, o time do Talleres-ARG.>Panorama geral na fase de grupos da Copa Sul-AmericanaDepois de uma derrota dolorida por 3 a 0 na rodada anterior contra o Emelec-EQU em um segundo tempo de baixo rendimento, os comandados de Mauricio Barbieri sabem da importância de vencer. Ainda mais pelo fato de que, diferente do que ocorre na Libertadores, somente o primeiro colocado de cada chave irá para o mata-mata.
Pensando nas peças que tem no elenco, o técnico do Braga não poderá usar o meio-campista Ryller (expulso no tempo complementar diante do Emelec) além de Helinho, fora até mesmo da lista de relacionado por dores na região do calcanhar.
Diante desses problemas, as opções mais prováveis de Barbieri seria o uso de Eric Ramires na linha mais recuada do meio-campo enquanto Pedrinho seria encaixado no lado esquerdo do ataque para formar o "tridente" com Artur e Claudinho.
Com isso, a ideia seria de escalar o time de Bragança Paulista no já consolidado esquema de 4-3-3 tendo Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Eric Ramires, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Pedrinho e Ytalo.

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