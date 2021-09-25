  • Sem Haaland, Borussia Dortmund perde para o Borussia Mönchengladbach na Bundesliga
futebol

Sem Haaland, Borussia Dortmund perde para o Borussia Mönchengladbach na Bundesliga

Time de Marco Rose não faz boa partida, joga toda a segunda etapa com um a menos e vê os comandados de Adolf Hütter somas mais três pontos na competição nacional...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 15:37

Crédito: UWE KRAFT / AFP
Vitória do Mönchengladbach no duelo entre Borussias. Neste sábado, a equipe de Adolf Hütter recebeu o Borussia Dortmund, no Campeonato Alemão, e os Alvinegros venceram por 1 a 0, com gol do volante Zakaria. Lesionado, Haaland, principal nome dos Aurinegros, não entrou em campo no Borussia-Park.APROVEITOUDepois de um jogo truncado no início, o Borussia Mönchengladbach abriu o placar com o volante Zakaria aos 37 minutos. Após receber passe na entrada da área, o camisa 8 tentou o passe para o meio, mas a bola bateu na marcação e voltou para ele mesmo. O suíço encheu o pé e inaugurou o marcador.
COMPLICOUA situação do Borussia Dortmund, que já era ruim, ficou ainda pior antes do intervalo. O volante Mahmoud Dahoud, que levou cartão amarelo com dez minutos da etapa inicial, levou a segunda advertência aos 40 minutos e foi para o chuveiro mais cedo.
SEGUNDO TEMPO MORNONa etapa final, o Borussia Mönchengladbach até criou algumas chances, mas não conseguiu convertes as possibilidades em bolas na rede. O Borussia Dortmund, por sua vez, tentou pressionar na base do abafa nos minutos finais, mas também não teve sucesso.
SEQUÊNCIAO Borussia Mönchengladbach volta a campo no próximo sábado, quando encara o Wolfsburg, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund, por sua vez, tem compromisso com o Sporting, pela Champions League, no meio de semana, antes de encarar o Augsburg na Bundesliga.

