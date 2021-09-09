Sem Guto Ferreira, Vasco avança na negociação com Fernando Diniz

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O nome da vez é Fernando Diniz. Após o pedido de demissão de Lisca, o Vasco tentou contratar Guto Ferreira, mas não conseguiu acerto com o ex-treinador do Ceará. Nas últimas horas, as negociações com Diniz avançaram e o anúncio por parte do clube não deve tardar. Quem publicou primeiramente foi o site "Goal".

Recém-demitido do Santos, Diniz tem boa relação com o diretor executivo de futebol do Cruz-Maltino, Alexandre Pássaro. Eles trabalharam juntos no São Paulo. Em um ano e quatro meses no cargo, Diniz se transformou no treinador de maior permanência do Tricolor Paulista desde a terceira passagem de Muricy Ramalho.

Se confirmado no Vasco, o técnico terá o desafio de fazer com que o time reencontre o caminho das vitórias e volte à elite do futebol brasileiro. Restam quinze rodadas para o fim da Série B e a distância do Gigante da Colina para o G4, atualmente, é de seis pontos.

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