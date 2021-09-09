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Sem Guto Ferreira, Vasco avança na negociação com Fernando Diniz

Recém-demitido do Santos, treinador tem boa relação com o diretor executivo de futebol do Cruz-Maltino, Alexandre Pássaro, e as negociações avançaram nas últimas horas...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 15:11

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 15:11
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O nome da vez é Fernando Diniz. Após o pedido de demissão de Lisca, o Vasco tentou contratar Guto Ferreira, mas não conseguiu acerto com o ex-treinador do Ceará. Nas últimas horas, as negociações com Diniz avançaram e o anúncio por parte do clube não deve tardar. Quem publicou primeiramente foi o site "Goal".
Recém-demitido do Santos, Diniz tem boa relação com o diretor executivo de futebol do Cruz-Maltino, Alexandre Pássaro. Eles trabalharam juntos no São Paulo. Em um ano e quatro meses no cargo, Diniz se transformou no treinador de maior permanência do Tricolor Paulista desde a terceira passagem de Muricy Ramalho.
Se confirmado no Vasco, o técnico terá o desafio de fazer com que o time reencontre o caminho das vitórias e volte à elite do futebol brasileiro. Restam quinze rodadas para o fim da Série B e a distância do Gigante da Colina para o G4, atualmente, é de seis pontos.
+ Confira e simule a tabela da série B do Campeonato Brasileiro
Fernando Diniz está livre no mercado desde que foi demitido do Santos no último final de semana após a derrota para o Cuiabá. Além do Peixe e do Tricolor Paulista, o técnico comandou equipes como Atlhetico, Fluminense, Audax, Paraná, Paulista e Botafogo (SP).

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