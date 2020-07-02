Sem Guarín, Vasco finaliza preparação para jogo decisivo

Crédito: Vasco treinou em São Januário e vai disputar a partida contra o Madureira no mesmo local (Reprodução Vasco TV

O Vasco finalizou, nesta quarta-feira, a preparação para a rodada final da Taça Rio. O duelo desta quinta-feira será contra o Madureira, e a tendência é que o mesmo time que venceu o Macaé esteja em campo. O meio-campista Fredy Guarín mais uma vez não foi a São Januário.

O colombiano tem problemas particulares e foi ausência, com o consentimento do clube, pelo segundo dia seguido. Tal informação foi publicada originalmente pelo site Globoesporte.com. Ele havia cumprido período de isolamento social, por conta da COVID-19, após período no país natal.

O Vasco deve ir a campo com o mesmo time que venceu o Macaé: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos e Andrey; Vinícius, Benítez e Talles Magno; Cano.