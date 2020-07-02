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Sem Guarín, Vasco finaliza preparação para jogo decisivo

Werley e Bruno Gomes são outros dois que, mais uma vez, deverão ser desfalques no jogo contra o Madureira, nesta quinta. Colombiano não participou das atividades na Colina...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 21:42

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 21:42

Crédito: Vasco treinou em São Januário e vai disputar a partida contra o Madureira no mesmo local (Reprodução Vasco TV
O Vasco finalizou, nesta quarta-feira, a preparação para a rodada final da Taça Rio. O duelo desta quinta-feira será contra o Madureira, e a tendência é que o mesmo time que venceu o Macaé esteja em campo. O meio-campista Fredy Guarín mais uma vez não foi a São Januário.
O colombiano tem problemas particulares e foi ausência, com o consentimento do clube, pelo segundo dia seguido. Tal informação foi publicada originalmente pelo site Globoesporte.com. Ele havia cumprido período de isolamento social, por conta da COVID-19, após período no país natal.
O Vasco deve ir a campo com o mesmo time que venceu o Macaé: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos e Andrey; Vinícius, Benítez e Talles Magno; Cano.
O zagueiro Werley e o volante Bruno Gomes, que já não foram relacionados para o duelo contra o Macaé, têm problemas físicos. O clube não confirmou, até o momento, se eles estarão de volta. Assim como o colombiano, eles deverão ser ausências novamente no jogo desta quinta-feira.

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