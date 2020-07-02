Sem Guarín, Vasco finaliza preparação para jogo decisivo

O Vasco finalizou, nesta quarta-feira, a preparação para a rodada final da Taça Rio. O duelo desta quinta-feira será contra o Madureira, e a tendência é que o mesmo time que venceu o Macaé esteja em campo. O meio-campista Fredy Guarín mais uma vez não foi a São Januário.
O colombiano tem problemas particulares e foi ausência, com o consentimento do clube, pelo segundo dia seguido. Tal informação foi publicada originalmente pelo site Globoesporte.com. Ele havia cumprido período de isolamento social, por conta da COVID-19, após período no país natal.
O Vasco deve ir a campo com o mesmo time que venceu o Macaé: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos e Andrey; Vinícius, Benítez e Talles Magno; Cano.
O zagueiro Werley e o volante Bruno Gomes, que já não foram relacionados para o duelo contra o Macaé, têm problemas físicos. O clube não confirmou, até o momento, se eles estarão de volta. Assim como o colombiano, eles deverão ser ausências novamente no jogo desta quinta-feira.