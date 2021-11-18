Sem Giuliano e Cantillo, lesionados, Corinthians inicia sua preparação para o clássico contra o Santos

Menos de 12 horas depois da derrota por 1 a 0 para o Flamengo, sofrida na noite da última quarta-feira, no Maracanã, o elenco do Corinthians se reapresentou para treinar na manhã desta quinta, no CT Joaquim Grava, onde o time iniciou a sua preparação para o clássico contra o Santos, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Ambos com desconforto no músculo posterior de suas coxas direitas, Giuliano e Cantillo ficaram fora do trabalho realizado no gramado para fazer fisioterapia na parte interna do centro de treinamento alvinegro. Os meio-campistas se lesionaram nesta semana em diferentes partidas que disputaram.

Por causa do problema, Giuliano precisou ser substituído já no primeiro tempo da jogo contra o Flamengo. O volante, por sua vez, manifestou o incômodo na coxa após defender a Colômbia contra o Paraguai, na última terça-feira, em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022.

Com esta lesão muscular, Giuliano é considerado dúvida para o duelo diante do Santos no domingo. O mesmo vale para Cantillo, que só se reapresentou nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava depois de atuar pela seleção do seu país.Embora a programação inicial divulgada pelo clube na segunda-feira previsse que o Alvinegro treinaria na parte da tarde nesta quinta, o técnico Sylvinho acabou optando por antecipar os trabalhos do dia para o período da manhã. Nesta sexta, o grupo tem atividade marcada para a tarde, antes de fazer, no sábado cedo, o último trabalho de preparação para o clássico.

Com a derrota sofrida para o Flamengo no Maracanã, o Corinthians estacionou nos 50 pontos e na quinta posição do Brasileirão, mas a 33ª rodada teve resultados favoráveis ao Timão, que contará neste domingo com nova chance de entrar no G4, a zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores.

Para isso, bastará vencer o Santos no clássico, já que o Red Bull Bragantino, atual quarto colocado, com 52 pontos, já disputou a sua partida desta próxima 34ª rodada, que foi antecipada por causa do envolvimento da equipe na decisão da Copa Sul-Americana, neste sábado, contra o Athletico-PR.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.