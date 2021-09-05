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Sem Ganso, Fluminense testa joia do sub-20 em treinos do profissional

Wallace, do sub-20, tem treinado com o time principal do Fluminense desde a lesão de Ganso; meia pode ser alternativa no meio-campo...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 16:27
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
No jogo contra o Barcelona-EQU pelas quartas de final da Libertadores, Ganso sofreu uma fratura no braço direito e precisou passar por uma cirurgia. Como forma de reposição do elenco, Wallace tem treinado desde então com o time profissional, ao mesmo tempo que participa de jogos do sub-20 e sub-23. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e apurada pelo LANCE!Destaque da Xerém, o jovem de 18 anos tem passado por um período de transição. Alçado ao sub-23 em 2021, considerado uma categoria intermediária entre base e profissional, Wallace chegou a ser convocado para período de treinamentos com a Seleção Olímpica nesta temporada.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroCom a lesão do camisa 10, o meia pode ter chances de atuar pelo Fluminense no segundo turno do Brasileiro, uma vez que ainda não há previsão para a saída de Ganso do departamento médico. Neste ano, o clube renovou com o jogador até 2023 e aumentou sua multa rescisória para 40 milhões de euros.

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