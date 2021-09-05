Sem Ganso, Fluminense testa joia do sub-20 em treinos do profissional

No jogo contra o Barcelona-EQU pelas quartas de final da Libertadores, Ganso sofreu uma fratura no braço direito e precisou passar por uma cirurgia. Como forma de reposição do elenco, Wallace tem treinado desde então com o time profissional, ao mesmo tempo que participa de jogos do sub-20 e sub-23. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e apurada pelo LANCE!Destaque da Xerém, o jovem de 18 anos tem passado por um período de transição. Alçado ao sub-23 em 2021, considerado uma categoria intermediária entre base e profissional, Wallace chegou a ser convocado para período de treinamentos com a Seleção Olímpica nesta temporada.