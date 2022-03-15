Sem Fred, mas com Luiz Henrique, Fluminense embarca para enfrentar o Olimpia no Paraguai

Nesta terça-feira, o Fluminense embarcou para Assunção, no Paraguai, onde irá enfrentar o Olimpia pela Libertadores. O elenco chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim por volta das 14h20 e está com o voo marcado para às 16h. Fred, que está em transição após se lesionar na estreia da competição, não viajou com o grupo, mas Luiz Henrique, que era dúvida, irá viajar. A partida acontecerá no Estádio Defensores Del Chaco, na quarta, às 21h30.Na partida contra o Millonarios, no Estádio El Campín, Fred sofreu uma lesão na coxa direita ainda no primeiro tempo. O atacante tinha a previsão de retorno aos treinos para o fim do mês, mas a recuperação evoluiu e o ídolo já treina com o elenco no CT do Fluminense. Contudo, o camisa 9 ainda precisa de acompanhamento médico e será poupado na quarta para evitar novas lesões.