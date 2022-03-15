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Sem Fred, mas com Luiz Henrique, Fluminense embarca para enfrentar o Olimpia no Paraguai

Após lesão na estreia, Fred retornou aos treinos no CT do Fluminense, mas será poupado; Luiz Henrique embarcou com o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 15:22

Publicado em 15 de Março de 2022 às 15:22

Nesta terça-feira, o Fluminense embarcou para Assunção, no Paraguai, onde irá enfrentar o Olimpia pela Libertadores. O elenco chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim por volta das 14h20 e está com o voo marcado para às 16h. Fred, que está em transição após se lesionar na estreia da competição, não viajou com o grupo, mas Luiz Henrique, que era dúvida, irá viajar. A partida acontecerá no Estádio Defensores Del Chaco, na quarta, às 21h30.Na partida contra o Millonarios, no Estádio El Campín, Fred sofreu uma lesão na coxa direita ainda no primeiro tempo. O atacante tinha a previsão de retorno aos treinos para o fim do mês, mas a recuperação evoluiu e o ídolo já treina com o elenco no CT do Fluminense. Contudo, o camisa 9 ainda precisa de acompanhamento médico e será poupado na quarta para evitar novas lesões.
Por outro lado, Luiz Henrique está confirmado para o confronto. O camisa 11 sofreu uma entrada dura de Iván Torres, no jogo de ida, e era dúvida para a segunda partida. Porém, o atacante foi liberado após fazer exames e embarcou junto ao elenco para Assunção. Com a vitória por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos, o Fluminense tem dois gols de vantagem. O clube pode perder até por 1 a 0, que mesmo assim garantirá a classificação para a fase de grupos da Libertadores.
> Veja e simule a tabela do CariocaVeja os relacionados do Fluminense
Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Cris Silva, Pineida e Samuel XavierMeias: André, Felipe Melo, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Caio Paulista, Germán Cano, Luiz Henrique e Willian Bigode
Crédito: LuizHenriquefoirelacionadoparaoFluminenseeOlimpianoParaguai(Foto:LucasMerçon/Fluminense

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