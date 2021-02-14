Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem Fred e com Nino, Fluminense terá John Kennedy titular contra o Ceará; veja o time
futebol

Sem Fred e com Nino, Fluminense terá John Kennedy titular contra o Ceará; veja o time

Zagueiro teve poucos dias de treinamento, mas viaja com o elenco; Matheus Ferraz testou positivo para Covid-19 e Fred tem edema...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 13:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2021 às 13:33
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense deve ter duas mudanças com relação ao time que empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG. Para o jogo desta segunda-feira, às 18h, contra o Ceará, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcão terá o retorno do zagueiro Nino e o jovem John Kennedy como titular no lugar de Fred, lesionado.
> Confira os 40 jogadores do Brasileirão que mais valorizaram durante a temporada
O defensor retorna após problema físico na coxa esquerda. Ele iniciou a transição na sexta-feira e, por isso, era dúvida para a partida. No entanto, viaja com o elenco, que está desfalcado de Matheus Ferraz, infectado pela Covid-19. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".
No ataque, John Kennedy será o escolhido para a vaga de Fred. Como o LANCE! divulgou, o centroavante tem um edema na coxa direita e desfalcará o Tricolor. Felippe Cardoso fica como opção no banco de reservas.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Assim, o provável Fluminense tem: Marcos Felipe, Calegari, Nino Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy.
Com 57 pontos, o Fluminense pode garantir a vaga pelo menos na pré-Libertadores nesta rodada. O Tricolor terá, além do Ceará, Santos e Fortaleza até o fim do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados