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Sem folga, Palmeiras volta aos treinos visando decisão da Recopa

Verdão se reapresentou nesta manhã, após empate de reservas contra a Inter de Limeira...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 13:44

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2022 às 13:44
Após ter empatado por 0 a 0 com a Inter de Limeira no domingo (27), pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras barrou a folga do elenco no feriado e começou na manhã desta segunda-feira (28), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo de volta com o Athletico-PR pela Recopa Sul-Americana.Na partida de ida, em Curitiba (PR), na quarta passada (23), o embate terminou 2 a 2 (os gols alviverdes foram marcados por Jailson e Raphael Veiga).
A novidade do dia foi o retorno do zagueiro Gustavo Gómez, recuperado de Covid-19.
- Aqui não tem feriado, não tem chuva, não tem Carnaval, a gente está trabalhando focado para quarta-feira, que é um jogo muito importante, ainda mais podendo escrever uma linda história para o Palmeiras e para nós aqui dentro do clube - disse Gómez, em entrevista à TV Palmeiras.
No gramado, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou a princípio um trabalho tático, sendo que os atletas que atuaram mais minutos em Limeira (SP) fizeram recuperação.
Na sequência, o elenco foi dividido em dois, e uma parte aperfeiçoou ações defensivas com o auxiliar Carlos Martinho, enquanto outra aprimorou construções de jogadas ofensivas com Vitor Castanheira. Antes da ida ao vestiário ainda, alguns jogadores cobraram pênaltis.
O meio-campista Gustavo Scarpa deu sequência ao processo de transição física e trabalhou com o restante do grupo grande parte do tempo. Gabriel Menino, em recuperação de uma entorse no tornozelo direito, fez movimentações internas e também no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.
Crédito: ElencodoAlviverdenãotevefolgaapóspartidapeloEstadualnodomingo(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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