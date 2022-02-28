Sem folga, Palmeiras volta aos treinos visando decisão da Recopa

Após ter empatado por 0 a 0 com a Inter de Limeira no domingo (27), pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras barrou a folga do elenco no feriado e começou na manhã desta segunda-feira (28), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo de volta com o Athletico-PR pela Recopa Sul-Americana.Na partida de ida, em Curitiba (PR), na quarta passada (23), o embate terminou 2 a 2 (os gols alviverdes foram marcados por Jailson e Raphael Veiga).

A novidade do dia foi o retorno do zagueiro Gustavo Gómez, recuperado de Covid-19.

- Aqui não tem feriado, não tem chuva, não tem Carnaval, a gente está trabalhando focado para quarta-feira, que é um jogo muito importante, ainda mais podendo escrever uma linda história para o Palmeiras e para nós aqui dentro do clube - disse Gómez, em entrevista à TV Palmeiras.

No gramado, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou a princípio um trabalho tático, sendo que os atletas que atuaram mais minutos em Limeira (SP) fizeram recuperação.

Na sequência, o elenco foi dividido em dois, e uma parte aperfeiçoou ações defensivas com o auxiliar Carlos Martinho, enquanto outra aprimorou construções de jogadas ofensivas com Vitor Castanheira. Antes da ida ao vestiário ainda, alguns jogadores cobraram pênaltis.

O meio-campista Gustavo Scarpa deu sequência ao processo de transição física e trabalhou com o restante do grupo grande parte do tempo. Gabriel Menino, em recuperação de uma entorse no tornozelo direito, fez movimentações internas e também no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.