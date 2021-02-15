Sem folga, Corinthians segue ritmo de maratona em busca da pré-Libertadores

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Treino seguido de jogo e duas viagens em menos de 48 horas, esse é o cronograma do Corinthians nesta reta final de temporada, onde busca uma vaga na pré-Libertadores. Após ser derrotado por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo (14), pela 36a rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, o Timão já retornou do Rio de Janeiro onde treina já nesta segunda-feira (15), pela manhã.

Os titulares contra o Rubro-Negro farão uma atividade regenerativa, e a tendência é que o técnico Vagner Mancini tenha o elenco completo para se preparar para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (17), às 20h, em jogo atrasado da 33a rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, apenas na terça-feira (16), quando o grupo corintiano treina na parte da tarde e já viaja para a Baixada Santista.

Com o revés diante do Fla, o duelo contra o Peixe ganha ainda mais importância, principalmente porque o Alvinegro Praiano venceu o Coritiba por 2 a 0, no sábado (13), pela 36a rodada do Brasileiro, no estádio Urbano Caldeira, e ultrapassou o Corinthians na classificação. O clube de Parque São Jorge, que iniciou a rodada como oitavo colado, sendo o último classificado para a pré-Libertadores, caiu para o 10° lugar, com o Santos, em nono, e o Athletico-PR, em oitavo, à frente.

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Pós-clássico

Mesmo depois de encarar o Peixe e não dever mais jogos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians não terá folga até o fim da competição, na próxima quinta-feira (25), quando acontece a última rodada.