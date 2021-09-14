Sem folga após derrota, Palmeiras preenche semana com dias de treino

Crédito: Cesar Greco

No último domingo (12), o Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo no Allianz Parque em partida válida pelo Brasileirão. O elenco alviverde se reapresentou e deu início aos treinamentos já nesta segunda-feira (13). Em busca de uma resposta do time no campeonato, a comissão técnica marcou treino para todos os dias da úteis semana.

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O próximo confronto acontece no sábado (18) às 17h (de Brasília), na Arena Condá, contra a Chapecoense. Até lá, a equipe comandada por Abel Ferreira terá mais quatro dias de preparação para tentar melhorar seu futebol.

Depois de uma maratona de jogos até o final julho, o calendário do Verdão ficou mais livre entre agosto e setembro. No entanto, até o momento, o tempo sem compromissos não tem garantido boas atuações ao time. Além do revés para o clube carioca, o Alviverde empatou com o São Paulo e perdeu para o Fortaleza em outras oportunidades.

Veja a tabela completa do BrasileirãoNas semanas anteriores ao duelo diante do Flamengo, a comissão havia intercalado dias de trabalho com dias de descanso. Em entrevista coletiva após a partida, Abel Ferreira admitiu a culpa pela má atuação, mas destacou que o time tem muito a melhorar e, para isso, precisar reconhecer os erros e trabalhar mais.

A estratégia agora é focar nos treinamentos e ceder menos folgas para os atletas. Este modelo, por necessidade e planejamento, foi utilizado durante a vitoriosa temporada de 2020 e deu bons frutos ao Palmeiras. No cenário atual, com mais tempo livre, pode ser o caminho ideal para o time retomar o rumo das vitórias.

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