Sem Fagner, Du Queiroz deve ganhar mais uma chance no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians entrará em campo neste sábado, às 21h, para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, desfalcado de um de seus principais jogadores: o lateral-direito Fagner. E quem deverá encarar o desafio de substituí-lo é o meio-campista Du Queiroz, promovido das categorias de base do clube nesta temporada. O jovem terá mais uma oportunidade e tem agradado Sylvinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Atualmente com 21 anos, Du está no Timão desde os 13, tendo sucesso em cada categoria pela qual passou desde então, incluindo experiências com as Seleções Brasileiras de base. Antes de ser promovido ao profissional por Sylvinho, ele estava defendendo a equipe sub-23, pois já havia "estourado" a idade do sub-20. Nessa trajetória, ele chegou a atuar no meio e na lateral.

Embora tenha jogado pela ala na base, sua posição original é como meio-campista, mas Sylvinho e sua comissão técnica viram em Du um jogador com capacidade para desempenhar bem pela lateral direita e passou a prepará-lo para tal nas últimas semanas. Quando falou sobre isso em entrevista coletiva no último domingo, o treinador não poupou elogios para o jovem alvinegro.

- O Du é um atleta que estamos preparando já faz umas três semanas, ele tem treinado na lateral direita, encontramos um atleta potente, com centro de gravidade baixo, que tem boa sustentação, boa técnica e, conversando com o atleta, descobrimos que boa parte da base ele fez na lateral. É um atleta que é oriundo do meio-campo, mas mostrou muita tranquilidade na função, ele tem treinado nessa função faz duas ou três semanas - declarou o comandante.Diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, Sylvinho precisou utilizar Du Queiroz como lateral, pois Fagner sentiu uma fisgada na panturrilha direita e teve que sair de campo antes do término do primeiro tempo. Mesmo com um desafio complicado, o garoto deu conta do recado e ajudou a equipe a bater o adversário por 1 a 0. Sua atuação rendeu a admiração do treinador.

- O Du tem nos passado confiança, e nós para ele. Na minha avaliação e praticamente na de todos ele cumpriu sua função. Estou feliz com o que ele entregou, jogo difícil, complicado, ele cumpriu com a meta - disse Sylvinho.