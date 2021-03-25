Sem Fagner, Corinthians encerra preparação para encarar o Retrô; confira provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians encerrou nesta quinta-feira (25) a sua preparação para enfrentar o Retrô (PE), pela segunda fase da Copa do Brasil, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, nesta sexta-feira (26), às 21h30, sem o lateral-direito Fagner, que fez um trabalho preventivo e de recuperação com o fisioterapeuta Caio Mello, e não treinou com bola.

Caso o jogador não tenha condições de ir a campo, a tendência é que o zagueiro uruguaio Bruno Méndez faça a função de forma improvisada, assim como nos primeiros jogos da temporada, quando o titular do setor estava entregue ao Departamento Médico.O técnico Vagner Mancini comandou uma atividade tática, organizando posicionamento e instruindo sobre movimentação. Em outro momento, também houve um trabalho de bolas paradas.

O provável Corinthians que disputará a partida tem: Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro; Gustavo Mosquito, Cazares (Otero) e Rodrigo Varanda (Léo Natel); Jô (Léo Natel).

O treino foi realizado no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, onde o Timão está hospedado desde a noite desta quarta-feira (24). A delegação viajará para o local da partida nesta sexta-feira (26), mesmo dia do jogo.