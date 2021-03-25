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Sem Fagner, Corinthians encerra preparação para encarar o Retrô; confira provável escalação

Lateral fez trabalho com fisioterapeuta. Elenco corintiano viajará para Saquarema no dia do confronto pela segunda fase da Copa do Brasil...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 20:27

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 20:27
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians encerrou nesta quinta-feira (25) a sua preparação para enfrentar o Retrô (PE), pela segunda fase da Copa do Brasil, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, nesta sexta-feira (26), às 21h30, sem o lateral-direito Fagner, que fez um trabalho preventivo e de recuperação com o fisioterapeuta Caio Mello, e não treinou com bola.
Caso o jogador não tenha condições de ir a campo, a tendência é que o zagueiro uruguaio Bruno Méndez faça a função de forma improvisada, assim como nos primeiros jogos da temporada, quando o titular do setor estava entregue ao Departamento Médico.O técnico Vagner Mancini comandou uma atividade tática, organizando posicionamento e instruindo sobre movimentação. Em outro momento, também houve um trabalho de bolas paradas.
O provável Corinthians que disputará a partida tem: Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro; Gustavo Mosquito, Cazares (Otero) e Rodrigo Varanda (Léo Natel); Jô (Léo Natel).
O treino foi realizado no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, onde o Timão está hospedado desde a noite desta quarta-feira (24). A delegação viajará para o local da partida nesta sexta-feira (26), mesmo dia do jogo.
>> Confira a tabela da Copa do Brasil 2021

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