Sem espaço, Inter pode negociar William Pottker

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A passagem de William Pottker no Internacional se aproxima do fim. Em reta final no tratamento de lesão muscular, o atacante recebeu uma proposta da Turquia e está perto de acertar a transferência rumo a Europa.O time interessado em levar Pottker é o Trabzonspor-TUR, que também está atrás de Gregore, volante do Bahia.

Um dos motivos que aceleraram a negociação é a contratação de Leandro Fernández e Abel Hernández, que chegaram sob a batuta de Coudet e diminuíram o espaço de Pottker no elenco.

Além disso, o atacante que veio da Ponte Preta sofre com lesões e não consegue ter uma sequência no time titular.

Tempo de Contrato