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futebol

Sem espaço, Inter pode negociar William Pottker

Atacante está com conversas adiantadas com o Trabzonspor-TUR e pode deixar o Beira-Rio...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 18:01

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 18:01
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A passagem de William Pottker no Internacional se aproxima do fim. Em reta final no tratamento de lesão muscular, o atacante recebeu uma proposta da Turquia e está perto de acertar a transferência rumo a Europa.O time interessado em levar Pottker é o Trabzonspor-TUR, que também está atrás de Gregore, volante do Bahia.
Um dos motivos que aceleraram a negociação é a contratação de Leandro Fernández e Abel Hernández, que chegaram sob a batuta de Coudet e diminuíram o espaço de Pottker no elenco.
Além disso, o atacante que veio da Ponte Preta sofre com lesões e não consegue ter uma sequência no time titular.
Tempo de Contrato
O vínculo de Pottker com o Colorado vai até maio de 2021, ou seja, a partir de novembro, ele está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

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