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futebol

Sem espaço com Rogério Ceni, Ramon vibra com fase no Sub-20 do Flamengo

Lateral-esquerdo deu três assistências nas últimas três partidas pelo Sub-20 do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 14:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 14:00

Crédito: Paula Reis / CRF
Enquanto não recebe chances no time profissional, o jovem Ramon vai dando sua contribuição ao Sub-20 do Flamengo. Nas Laranjeiras, o lateral-esquerdo foi o autor da assistência para o gol de Rodrigo Muniz, no empate em 1 a 1 no clássico com o Fluminense, que manteve o Rubro-Negro em condições de classificar-se para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria.
Desde que Rogério Ceni assumiu a equipe principal do Flamengo, Ramon não recebeu chances. Assim, tem atuado pelo Sub-20 e, nos últimos três jogos, foi decisivo com três passes para gols. Além do Flu, Vitória e Ceará sofreram com os precisos passes do lateral-esquerdo, que comentou o momento vivido.
- Estou muito feliz pela dedicação do grupo e por ter contribuído com mais uma assistência. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida. É descansar e focar no próximo jogo. Seguiremos trabalhando para conquistar o objetivo. Meu foco e pensamento estão sempre no Flamengo.Com o resultado de quarta-feira, o Flamengo chegou aos 28 pontos e entrou na zona de classificação para as quartas de final do Brasileirão Sub-20, mas decidirá a "vida" na última rodada da primeira fase. Palmeiras, Vitórias e Internacional estão na cola do Rubro-Negro, oitavo colocado, com 27 pontos.
A 19ª rodada será disputada no próximo domingo, dia 20. O Flamengo enfrenta o Corinthians, na Gávea, e uma vitória garante a equipe nas quartas de final.
Cria das categorias de base do Flamengo, o jovem de 19 anos foi convocado pela primeira vez para trabalhar com o grupo profissional pelo então técnico Jorge Jesus no começo deste ano. Ao longo da temporada Ramon esteve em campo com a equipe principal em 11 partidas, sendo 3 jogos da Libertadores.
Desde a chegada de Rogério Ceni, contudo, o jovem não foi mais utilizado.

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