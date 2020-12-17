Sem espaço com Rogério Ceni, Ramon vibra com fase no Sub-20 do Flamengo

Crédito: Paula Reis / CRF

Enquanto não recebe chances no time profissional, o jovem Ramon vai dando sua contribuição ao Sub-20 do Flamengo. Nas Laranjeiras, o lateral-esquerdo foi o autor da assistência para o gol de Rodrigo Muniz, no empate em 1 a 1 no clássico com o Fluminense, que manteve o Rubro-Negro em condições de classificar-se para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria.

Desde que Rogério Ceni assumiu a equipe principal do Flamengo, Ramon não recebeu chances. Assim, tem atuado pelo Sub-20 e, nos últimos três jogos, foi decisivo com três passes para gols. Além do Flu, Vitória e Ceará sofreram com os precisos passes do lateral-esquerdo, que comentou o momento vivido.

- Estou muito feliz pela dedicação do grupo e por ter contribuído com mais uma assistência. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida. É descansar e focar no próximo jogo. Seguiremos trabalhando para conquistar o objetivo. Meu foco e pensamento estão sempre no Flamengo.Com o resultado de quarta-feira, o Flamengo chegou aos 28 pontos e entrou na zona de classificação para as quartas de final do Brasileirão Sub-20, mas decidirá a "vida" na última rodada da primeira fase. Palmeiras, Vitórias e Internacional estão na cola do Rubro-Negro, oitavo colocado, com 27 pontos.

A 19ª rodada será disputada no próximo domingo, dia 20. O Flamengo enfrenta o Corinthians, na Gávea, e uma vitória garante a equipe nas quartas de final.

Cria das categorias de base do Flamengo, o jovem de 19 anos foi convocado pela primeira vez para trabalhar com o grupo profissional pelo então técnico Jorge Jesus no começo deste ano. Ao longo da temporada Ramon esteve em campo com a equipe principal em 11 partidas, sendo 3 jogos da Libertadores.