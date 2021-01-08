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futebol

Sem espaço com Ceni, Thuler tem situação observada por clube francês

Zagueiro de 21 anos foi relacionado pela ultima vez em 24 de novembro, contra o Racing...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 12:12

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 12:12

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Atrás de um zagueiro para reforçar seu elenco, o Montpellier, da França, mandou representantes para o Brasil e um dos atletas monitorados é Matheus Thuler, do Flamengo. De acordo com reportagem do jornal "O Dia", o defensor agrada ao clube francês, mas ainda não houve contato com a direção da Gávea.
Formado no Ninho do Urubu, Matheus Thuler perdeu espaço com o técnico Rogério Ceni nas últimas semanas. Após a expulsão contra o Racing, da Argentina, na ida das oitavas de final da Libertadores, em 24 de novembro, o atleta não voltou a atuar. Além disso, o zagueiro só foi relacionado pelo treinador para um jogo desde então contra o Santos, em 13 de dezembro.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Ainda segundo informações do "O Dia", os representantes do Montpellier têm ciência de que uma negociação pelo atleta, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, será difícil. A ideia inicial é tentar um empréstimo.
Apesar do momento vivido sob o comando de Rogério Ceni, Matheus Thuler é bem avaliado no departamento de futebol do Flamengo. Capitão nos times Sub-20 e Sub-17 do Flamengo e com convocações para as seleções de base do Brasil, Thuler soma 42 partidas pela equipe profissional do clube desde 2017.

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