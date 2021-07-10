Sem espaço com Ceni, Lázaro treina com profissionais e deve voltar a ser relacionado pelo Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo deve ter uma novidade para enfrentar a Chapecoense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Sem espaço com Rogério Ceni, que foi demitido na madrugada deste sábado, o jovem Lázaro deve ser relacionado para a partida. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo LANCE!.

+ Enquete: a diretoria do Flamengo acertou ao demitir Rogério Ceni? Vote!Com bons números recentes na equipe sub-20, o meia-atacante treinou entre os profissionais na quinta e na sexta-feira, ainda sob comando de Ceni, e neste sábado, com Maurício Souza. Questionado sobre o motivo de preterir Lázaro a outros nomes da base, o ex-treinador rubro-negro alegava que o atleta ainda não tinha a intensidade necessária para atuar no time de cima.

O Flamengo só confirmará a lista de relacionados na manhã de domingo, poucas horas antes da partida. Esse procedimento foi adotado porque o clube aguarda a final da Copa América neste sábado para saber se poderá contar com os retornos de Everton Ribeiro e Gabigol. A possibilidade depende da quantidade de minutos que os atletas estarão em campo na decisão contra a Argentina.

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​Em busca de reencontrar o caminho das vitórias, o Rubro-Negro tem três desfalques certos: Diego Ribas, Bruno Henrique (ambos lesionados) e João Gomes (suspenso). A equipe, dessa forma, tem indefinições no meio-campo e no ataque.