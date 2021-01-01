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futebol

Sem entrar em campo em 2020, Guerra se despede do Palmeiras

Meia chegou no Verdão em 2017 após ser o craque da Libertadores do ano anterior, mas devido a problemas pessoais e lesões, não conseguiu se firmar na equipe alviverde
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LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 19:00

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 19:00

Crédito: Divulgação/Palmeiras
O contrato do meia Alejandro Guerra com o Palmeiras terminou na última quinta-feira (31) e, com isso, o jogador deus adeus ao Verdão, clube no qual atua desde 2017.
O venezuelano foi contratado após se destacar e ser campeão da Libertadores no Atlético Nacional-COL em 2016, além de ganhar o prêmio de melhor jogador da competição.No Verdão, participou da campanha do decacampeonato em 2018, porém não conseguiu ter constância nas atuações e não se firmou como titular, muito devido a problemas pessoais e recorrentes lesões. Com isso, em 2019, foi emprestado ao Bahia e, ao regressar ao Palmeiras, foi notificado de que não fazia parte dos planos.
>> Contratos encerrados! Saiba quem ficou sem vínculo no futebol brasileiro com a virada do ano>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação
Em 2020, o meia nem sequer chegou a entrar em campo. Agora, com sua saída, o Alviverde Imponente terá de arcar com os R$10 milhões gastos pela Crefisa para a contratação do atleta, dívida que pode ser paga até o fim de 2022.

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