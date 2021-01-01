Sem entrar em campo em 2020, Guerra se despede do Palmeiras

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O contrato do meia Alejandro Guerra com o Palmeiras terminou na última quinta-feira (31) e, com isso, o jogador deus adeus ao Verdão, clube no qual atua desde 2017.

O venezuelano foi contratado após se destacar e ser campeão da Libertadores no Atlético Nacional-COL em 2016, além de ganhar o prêmio de melhor jogador da competição.No Verdão, participou da campanha do decacampeonato em 2018, porém não conseguiu ter constância nas atuações e não se firmou como titular, muito devido a problemas pessoais e recorrentes lesões. Com isso, em 2019, foi emprestado ao Bahia e, ao regressar ao Palmeiras, foi notificado de que não fazia parte dos planos.

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