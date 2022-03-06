Sem empolgar e sob desconfiança, reservas do Palmeiras ostentam bons números no Paulistão

Um dos poucos times do Brasil onde a torcida sabe escalar de cabeça os 11 titulares, o Palmeiras mostra neste Campeonato Paulista por qual motivo o técnico Abel Ferreira sempre enfatiza que conta com o grupo inteiro e não apenas com suas opções principais, afinal, mesmo não empolgando, os jogadores ditos como reservas lideram algumas das principais estatísticas não só do Verdão, mas da própria competição.Isso mesmo com o time misto alviverde não empolgando - eram eles em campo nos tropeços ante São Bernardo e Inter de Limeira - e até sofrendo críticas após a derrota na final do Mundial de Clubes para o Chelsea, da Inglaterra, quando um dos problemas diagnosticados naquela partida foi a falta de opções do mesmo nível dos titulares.

Isso pode ser na prática. Nos números, entretanto, os reservas vêm dando conta do recado. E em alguns casos entregando ainda mais que os titulares.

Segundo dados do site FootStats, a eficácia dos ditos reservas é visível nas interceptações certas, onde Mayke, Jorge e Wesley lideram com cinco cada um.

Nos passes certos, novamente a liderança é dos ditos reservas, onde Mayke (220) e Murilo (174), também aparecem no topo do ranking.

Contratação do Palmeiras para esta temporada, o colombiano Atuesta vem escutando as cornetas do Palmeiras, mas silenciosamente figura como protagonista no escaltes. É quem mais desarmou na equipe no Paulistão, dez vezes. Também foi quem mais cruzou no Verdão (oito vezes). E com 13 assistências para finalizações, sinal de sua versatilidade, é um dos recordistas do Paulistão.

Entre as rebatidas, Murilo (27 vezes), Jorge (21) e Kuscevic e Mayke (19 cada) aparecem também não só como um dos líderes do Palmeiras, mas de todo o campeonato.

Kuscevic, aliás, com apenas duas partidas disputadas até agora no Estadual, acertou oito lançamentos, ficando atrás no Verdão apenas de Weverton (com 11).

Falando de goleiro, Marcelo Lomba, outro que chegou nesta temporada, soma quatro defesas consideradas difíceis, ante três do companheiro de posição, convocado para a Seleção Brasileira.

Entre os jogadores que mais sofreram faltas, Wesley lidera a estatística ao lado de Rony, homem de confiança de Abel. Patrick de Paula (7) vem logo atrás.

O Palmeiras é o líder do Grupo C do torneio estadual com 17 pontos, decorrentes de cinco vitórias e dois empates. O clube enfrenta o Guarani neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Após o Bugre, o Verdão enfrentará o São Paulo na quinta-feira (10), no Morumbi, e depois receberá o Santos, no dia 13, e o Corinthians, no dia 17, ambos em casa.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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