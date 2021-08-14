Sem elenco completo, Chelsea vence Crystal Palace com facilidade

Na estreia da Premier League, o Chelsea conquistou uma vitória tranquila sobre o Crystal Palace por 3 a 0 neste sábado. A equipe de Thomas Tuchel não permitiu que o adversário finalizasse no primeiro tempo e foi para o intervalo com 2 a 0. Na segunda etapa, os Blues controlaram a partida e ampliaram o marcador.SUPERIORIDADE EM CAMPOO Chelsea dominou o primeiro tempo, mas demorou para marcar o seu primeiro gol apesar de algumas finalizações sem muito perigo no início do jogo. Aos 26, Marcos Alonso abriu o placar em linda cobrança de falta. Aos 39, o time de Thomas Tuchel ampliou com Pulisic aproveitando sobra de bola dividida entre Timo Werner e o goleiro do Crystal Palace.