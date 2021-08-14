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futebol

Sem elenco completo, Chelsea vence Crystal Palace com facilidade

Equipe de Thomas Tuchel dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo com 2 a 0. No segundo tempo, Palace não produziu grandes chances e sofreu no Stamford Bridge...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 12:49

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 12:49

Crédito: Chelsea derrotou o Crystal Palace em grande partida coletiva pela Premier League (GLYN KIRK / AFP
Na estreia da Premier League, o Chelsea conquistou uma vitória tranquila sobre o Crystal Palace por 3 a 0 neste sábado. A equipe de Thomas Tuchel não permitiu que o adversário finalizasse no primeiro tempo e foi para o intervalo com 2 a 0. Na segunda etapa, os Blues controlaram a partida e ampliaram o marcador.SUPERIORIDADE EM CAMPOO Chelsea dominou o primeiro tempo, mas demorou para marcar o seu primeiro gol apesar de algumas finalizações sem muito perigo no início do jogo. Aos 26, Marcos Alonso abriu o placar em linda cobrança de falta. Aos 39, o time de Thomas Tuchel ampliou com Pulisic aproveitando sobra de bola dividida entre Timo Werner e o goleiro do Crystal Palace.
> Veja a tabela da Premier League
JOGO CONTROLADOLogo no primeiro minuto do segundo tempo, Alonso, autor do primeiro gol, foi lançado por Jorginho pelo lado esquerdo e finalizou de primeira para ótima intervenção de Guaita. Aos 12, os Blues ampliaram o marcador com Chalobah recebendo passe na intermediária e soltando uma bomba no cantinho para balançar as redes.
PRÓXIMOS JOGOSNa segunda rodada da Premier League, o Chelsea encara o seu primeiro clássico da temporada ao visitar o Arsenal, que perdeu na estreia, no Emirates Stadium. Já o Crystal Palace irá receber o Brentford, que derrotou os Gunners na última sexta-feira.

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