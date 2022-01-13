Sem dó nem piedade, Corinthians goleia o Ituano e se classifica a terceira fase da Copinha

O Corinthians passou o trator para cima do Ituano. Na noite desta quarta-feira (12), a molecada corintiana fez 5 a 0 no Galo de Itu, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Giovane duas vezes, Alemão, Keven e Rodrigo Varanda anotaram os tentos do Timão contra a equipe do interior paulista que praticamente não entrou em campo.

O Time do Povo agora enfrentará o Resende, do Rio de Janeiro, pela terceira fase, nesta sexta-feira (14), ainda sem data e local definido. MANDACA SENTE NO AQUECIMENTO

Inserido como titular até mesmo no material disponibilizado pelo Departamento de Comunicação corintiano, o meia Mandaca sentiu dores no aquecimento e foi substituído por Vitor.

CORINTHIANS FAZ DOIS GOL EM DOIS MINUTOS

Como de praxe, a partida começou estudada, mas a situação não durou muito, para ser exato, foram apenas oito minutos, quando o Timão saiu na frente com o zagueiro Alemão, após cobrança de escanteio em que a bola foi afastada pela defesa do Ituano e voltou para o meio Guilherme Biro que levantou novamente para a área e encontrou o zagueiro Alemão que encheu o pé na saída do goleiro Jian Kayo.

Dois minutos depois, o Corinthians ampliou com Giovane, que aproveitou uma bola rasgada por Robert Renan no campo de defesa, tomou a frente da marcação do Galo de Itu e tocou no canto esquerda do goleiro adversário para anotar o segundo do Time do Povo.

TIMÃO SEGUE PRESSIONANDO

Não satisfeito com os dois gols relâmpagos, o Corinthians seguiu em cima do Ituano e quase marcou o terceiro antes dos 20 minutos de jogo.

Aos 17 do primeiro tempo , Vitor passou com facilidade na marcação e deixou Giovane novamente na cara do gol, mas o camisa 11 caprichou demais e tocou para fora.

Dois minutos depois, aos 19, o lateral Léo Maná recebeu passe livre pelo lado direito, invadiu a área, bateu cruzado, mas parou em boa defesa do goleiro do Ituano.

E não parou por aí, aos 21 minutos da etapa inicial Biro tentou um chute colocado na entrada da granda área e tirou tinta da trave direita de Jian Kayo.

CORINTHIANS VOLTA A LEVAR PERIGO

Após a blitz de chances perdidas, o Timão deu uma 'sossegada', voltando a levar perigo na faixa dos 30 minutos do primeiro tempo, quando um cruzamento vindo pela direita passou por milímetros dos atacantes Felipe Augusto e Giovane.

TIMÃO AMPLIA NO SEGUNDO TEMPO

O Corinthians até chegou algumas vezes no gol do Ituano no segundo tempo, mas de forma tímida. Porém, quando teve chance clara não desperdiçou e marcou com estilo. Aos 19 minutos do segundo tempo, Keven recebeu passe na entrada da grande área e finalizou no ângulo esquerdo do Ituano, anotando o terceiro tento corintiano.

PRIMEIRO SUSTO DO ITUANO

Completamente omisso no jogo, o Galo de Itu levou perigo pela primeira vez ao Corinthians aos 21 minutos do segundo tempo, quando um cruzamento veio do lado esquerdo e o lateral-direito Madison cabeçou a queima roupa para uma linda defesa do goleiro Alan Gobetti.

RESPOSTA RÁPIDA, E GIOVANE DE NOVO

No minuto seguinte o Corinthians chegou ao quarto gol, segundo do artilheiro da noite: Giovane. Após cobrança de falta rápida na intermediária ofensiva, o lateral-esquerdo Reginaldo encheu o pé no canto direito, Jian Kayo espalmou para a pequena área e o camisa 11 escorou com o gol vazio para marcar o 4 a 0 corintiano.

TOCA NO VARANDA QUE É GOL

Como tem sido praxe na Copinha, o atacante Rodrigo Varanda se tornou o amuleto corintiano nos segundos tempos. Se o jogador já havia marcado o segundo do Timão contra o River do Piauí, ainda na fase de grupos, ele voltou a marcar, e com estilo, recebendo pelo lado esquerdo, dando um balãozinho em na defensiva do Ituano e tocando no canto esquerdo de Jian Kayo.

PRÓXIMO JOGO

Na tarceira fase o Corinthians encara o Resende, do Rio de Janeiro, que se classificou com o Timão no grupo 15. A equipe carioca venceu o Fortaelza nos pênaltis, após empate em 1 a 1, também nesta quarta-feira (12). FICHA TÉCNICACORINTHIANS X ITUANO - 2ª FASE DA COPA SP DE FUTEBOL JUNIOR

Local: Martins Pereira, São José dos Campos (SP)Data e Hora: 12 de janeiro de 2022, às 21h45Árbitro: Tiago de Mattos da SilvaAssistentes: Osvaldo Apipe de Medeiros Filho e Denis Matheus Afonso FerreiraCartões amarelos:Cartões vermelhos:Gols: 1-0 Alemão (8'/1T)/ 2-0 Giovane (10'/2T); 3-0 Keven (19'/2T); 4-0 Giovane (22'/2T); 5-0 Rodrigo Varanda (28';2T)

CORINTHIANS

Alan Gobetti; Léo Mana. Alemão (Lucas Belezi, 26'/2T), Robert Renan e Reginaldo; Vitor (Ryan, 26'/2T), Biro (Riquelme, 16'/2T) e Matheus Araújo; Keven (Pedro, 26'/2T), Felipe Augusto (Rodrigo Varanda, 16'/2T)e Giovane (Pedrinho, 31'/2T). Técnico: Diogo Siston

ITUANO

Jian Kayo; Madison (Luis Miguel, 22'/2T), Guilherme, Bryab e Thiago (Fábio Augusto, 37'/2T); Vitor André, Calebe (Pedro Medeiros, intervalo), Kaique Clemente (Alemão, 22'/2T) e Aluísio (Vinicius, 37'/2T); Wender (Gustavo Bisto, intervalo) e Reidinier. Técnico: Luiz Antônio